Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Црвена Звезда
1
:
Лех
0
Все коэффициенты
П1
1.50
X
3.80
П2
10.00
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Бенфика
2
:
Ницца
0
Все коэффициенты
П1
1.03
X
21.00
П2
100.00
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Шелбурн
0
:
Риека
2
Все коэффициенты
П1
71.00
X
6.90
П2
1.12
Футбол. Лига чемпионов
доп. время
Слован Бр
1
:
Кайрат
0
Все коэффициенты
П1
1.02
X
20.00
П2
100.00
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ференцварош
3
:
Лудогорец
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 3:4
Спартак
1
:
Динамо Мх
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Брюгге
3
:
Зальцбург
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Копенгаген
5
:
Мальме
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Пафос
2
:
Динамо К
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Виктория Пл
2
:
Рейнджерс
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Фенербахче
5
:
Фейеноорд
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Карабах
5
:
Шкендия
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Зенит
3
:
Рубин
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 5:4
Акрон
1
:
ЦСКА
1
П1
X
П2

17-летний воспитанник «Зенита» Шилов высказался о дебюте за команду в Кубке России

17-летний футболист «Зенита» Вадим Шилов заявил, что испытал сильные эмоции после дебюта за петербургскую команду в матче Фонбет Кубка России с казанским «Рубином».

17-летний футболист «Зенита» Вадим Шилов заявил, что испытал сильные эмоции после дебюта за петербургскую команду в матче Фонбет Кубка России с казанским «Рубином». Встреча 2-го тура группового этапа Пути РПЛ в Санкт-Петербурге завершилась со счётом 3:0 в пользу «Зенита», Шилов вышел на замену во втором тайме, заработал пенальти и забил гол.

— За три дня до матча знал, что сыграю с «Рубином». Перед выходом на поле немного нервничал, а потом отпустило. Какие эмоции от гола? Вы сами всё видели. Испытывал самое лучшее чувство, когда «Вираж» скандировал мою фамилию.

— Что сказал Семак после матча?

— Я его больше не видел, не встречался с ним (смеётся). Партнёры по команде сказали, что я молодец и нужно работать дальше, — передаёт слова Шилова корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.