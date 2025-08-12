Игрок «Зенита» Шилов поделился ожиданиями от предстоящего матча со «Спартаком»

Полузащитник «Зенита» Вадим Шилов высказался о предстоящем матче с московским «Спартаком» в рамках 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Эта игра состоится на стадионе «Лукойл Арена» в Москве 16 августа.
«Думаю, победа над “Рубином” исправит вектор настроения перед игрой со “Спартаком”. Мы прервали не очень удачную серию. Думаю, будет очень хороший матч со “Спартаком”. 100% “Зенит” — фаворит в этой встрече», — передаёт слова Шилова корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.
После четырёх стартовых туров «Спартак» с четырьмя очками в активе располагается на 11-м месте в турнирной таблице РПЛ. «Зенит» находится на восьмом месте с пятью очками.