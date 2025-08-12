Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Црвена Звезда
1
:
Лех
0
Все коэффициенты
П1
1.25
X
6.20
П2
15.00
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Бенфика
2
:
Ницца
0
Все коэффициенты
П1
1.03
X
23.00
П2
73.00
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Шелбурн
0
:
Риека
1
Все коэффициенты
П1
55.00
X
6.75
П2
1.13
Футбол. Лига чемпионов
доп. время
Слован Бр
1
:
Кайрат
0
Все коэффициенты
П1
1.02
X
20.00
П2
100.00
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ференцварош
3
:
Лудогорец
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 3:4
Спартак
1
:
Динамо Мх
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Брюгге
3
:
Зальцбург
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Копенгаген
5
:
Мальме
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Пафос
2
:
Динамо К
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Виктория Пл
2
:
Рейнджерс
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Фенербахче
5
:
Фейеноорд
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Карабах
5
:
Шкендия
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Зенит
3
:
Рубин
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 5:4
Акрон
1
:
ЦСКА
1
П1
X
П2

Силверио: ЦСКА в шаге от покупки центрального защитника «Васко да Гама»

Сделка по трансферу центрального защитника «Васко да Гама» Жуана Виктора в московский ЦСКА находится на финальном этапе.

Источник: Чемпионат.com

Сделка по трансферу центрального защитника «Васко да Гама» Жуана Виктора в московский ЦСКА находится на финальном этапе. В ближайшие дни должно состояться официальное подтверждение этого перехода. Об этом сообщает O Janeiro со ссылкой на журналиста Родриго Силверио.

Ранее СМИ сообщали, что бразильский клуб рассматривает предложение красно-синих в размере € 4,5 млн за 100% прав на 27-летнего игрока.

В нынешнем сезоне Виктор провёл в чемпионате Бразилии 16 матчей и забил один гол. Контракт игрока с клубом рассчитан до декабря 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.