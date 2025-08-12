Силверио: ЦСКА в шаге от покупки центрального защитника «Васко да Гама»

Сделка по трансферу центрального защитника «Васко да Гама» Жуана Виктора в московский ЦСКА находится на финальном этапе. В ближайшие дни должно состояться официальное подтверждение этого перехода. Об этом сообщает O Janeiro со ссылкой на журналиста Родриго Силверио.