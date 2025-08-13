Батракова зовут во Францию, «Зенит» и «Спартак» борются за игрока «Фиорентины», Доннарумма покидает «ПСЖ»

Речь о 24-летнем атакующем полузащитнике Лукасе Бельтране, который может также сыграть центрального нападающего. По информации Radio CRC, «Зенит» готов предложить за аргентинца 10 миллионов евро. По его информации, сам Бельтран не против перебраться в РПЛ. «Спартак» и бразильский «Фламенго» также находятся в гонке. В прошлом сезоне на счету футболиста 6 голов и 6 результативных передач в 47 матчах, Transfermarkt оценивает его в 18 миллионов евро.