Батракова зовут во Францию, «Зенит» и «Спартак» борются за игрока «Фиорентины», Доннарумма покидает «ПСЖ»

Что в России
«Локомотив» не отпустил Батракова
Французский «Марсель» сделал «Локомотиву» предложение в 15 миллионов евро за Алексея Батракова, но московский клуб его отверг. По информации Sport Baza, железнодорожники не готовы разговаривать с потенциальными покупателями о суммах меньше 20 миллионов. В контракте 20-летнего полузащитника есть пункт, согласно которому следующим летом у него будут действовать отступные для европейских клубов, пока же «Локомотив» сам волен назначать за него цену.
В текущем сезоне на счету Батракова шесть голов в четырех матчах РПЛ, на данный момент он лучший бомбардир лиги. Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 12 миллионов евро.
«Зенит» и «Спартак» хотят Бельтрана
Речь о 24-летнем атакующем полузащитнике Лукасе Бельтране, который может также сыграть центрального нападающего. По информации Radio CRC, «Зенит» готов предложить за аргентинца 10 миллионов евро. По его информации, сам Бельтран не против перебраться в РПЛ. «Спартак» и бразильский «Фламенго» также находятся в гонке. В прошлом сезоне на счету футболиста 6 голов и 6 результативных передач в 47 матчах, Transfermarkt оценивает его в 18 миллионов евро.
Также на прицеле у «Зенита» находится нападающий «Риу Аве» Клейтон. Как пишет Globo, питерцы могут отдать за 26-летнего футболиста от 14 до 17 миллионов евро. В прошлом сезоне Клейтон отметился 14 голами в 31 матче чемпионата Португалии.
ЦСКА почти купил защитника
Армейцы завершили продажу Виллиана Роши в «Аль-Джазиру» из ОАЭ. Ранее сообщалось, что клуб получит за 30-летнего игрока 5 миллионов евро. Но замена уже найдена — ЦСКА финиширует сделку по приобретению центрального защитника «Васко да Гама» Жуана Виктора, сообщает O Janeiro.
По информации журналиста Родриго Силверио, ЦСКА заплатит за 27-летнего футболиста 4,5 миллиона евро. В прошлом сезоне Виктор забил один гол в 16 матчах чемпионата Бразилии. На Transfermarkt он оценивается в 5 миллионов евро.
Марадишвили перешел в «Акрон»
«Локомотив» объявил о трансфере Константина Марадишвили в «Акрон». Полузащитник перешел на правах свободного агента, но «Локо» получит 20% в случае дальнейшей перепродажи игрока. Марадишвили купили из ЦСКА в 2021 году за 7 миллионов евро, но футболист не смог закрепиться в составе, а прошлый сезон провел в аренде в «Пари НН».
Что в Европе
Доннарумму зовут «Манчестер Сити», «Бавария» и «Реал»
Джанлуиджи Доннарумма официально объявил об уходе из «ПСЖ», заявив, что его больше не считают частью проекта. Луис Энрике выступил в прессе и прямо сказал, что ему нужен другой тип вратаря. Ранее сообщалось, что парижане готовы продать итальянца за 30 миллионов евро.
Претендентов на него хватает. Как пишет Football Espana, «Реал» рассматривает Доннарумму как преемника Тибо Куртуа, но мадридцы не являются фаворитами в гонке. Также интерес к игроку проявляет «Бавария», которая озабочена поиском преемника для 39-летнего Мануэля Нойера. По информации Фабрицио Романо, Джанлуиджи может перейти в «Манчестер Сити». Сейчас «горожане» ведут активные переговоры с «Галатасараем» по продаже Эдерсона. Если сделка будет заключена, Доннарумма с большой долей вероятности перейдет в «Сити». «Горожане» уже начали переговоры с окружением вратаря.
«ПСЖ» купил Забарного
Парижане тем временем завершили трансфер Ильи Забарного. Украинский защитник подписал контракт до 2030 года. По сообщениям СМИ, трансфер обойдется «ПСЖ» в 63 миллиона евро, еще три «Борнмут», бывший клуб Забарного, может получить в виде бонусов. Transfermarkt оценивает центрального защитника в 42 миллиона евро.
«Ливерпуль» договаривается с Геи
Мерсисайдцы ведут переговоры с «Кристал Пэлас» по выкупу контракта Марка Геи. По информации Фабрицио Романо, сумма сделки должна составить 40 миллионов евро, с самим футболистом соглашение уже достигнуто. Контракт Геи с «Кристал Пэлас» истекает через год, и если с «Ливерпулем» договориться не получится, 26-летнего защитника через год свободным агентом попробуют забрать «Барселона» и «Ювентус», сообщает журналист Эд Ааронс.
Параллельно «Ливерпуль» провел переговоры с «Пармой» по 18-летнему центральному защитнику Джованни Леони. По информации инсайдера Джанлуки Ди Марцио, сумма сделки может составить 30 миллионов евро. Ранее интерес к Леони проявлял «Интер».
Лодыгин сменил клуб
Российский вратарь Юрий Лодыгин этим летом покинул состав «Панатинаикоса», за который выступал с лета 2022 года. За это время он сыграл 36 матчей, 16 из которых провел на ноль. Следующим клубом Лодыгина станет греческий Левадиакос. Transfermarkt оценивает стоимость 35-летнего футболиста в 300 тысяч евро.
Витсель перешел в «Жирону»
Еще один экс-игрок РПЛ, который нашел себе новый клуб в роли свободного аггента. У Акселя Витселя истек контракт с «Атлетико», который не стали продлевать. Сообщалось о предметном интересе к нему со стороны «Удинезе», но сам бельгиец предпочел остаться в ла лиге и подписал соглашение с «Жироной» на один сезон с возможностью автоматического продления. Transfermarkt оценивает 36-летнего Витселя в 2 миллиона евро.
Мората вернулся в Италию
«Комо» объявил о подписании контракта с Альваро Моратой. Контракт 32-летнего испанца принадлежит «Милану», но «россонери» он не особо нужен. В феврале 2025-го Мората уехал в аренду в «Галатасарай», но ее досрочно прервали. Следующий сезон нападающий проведет в «Комо» также на правах аренды. В прошлом сезоне футболист оформил 13+5 в 41 игре, его трансферная стоимость оценивается в 11 миллионов евро.
Автор: Марк Бессонов