Быстров высказался о методике введения новичков в состав в «Краснодаре» и других клубах

«Мусаев же не ставит новеньких игроков с первого тура и не ждёт, что они сразу заиграют. Начали подводить через кубок, где результат не так важен. Когда он вольётся в команду и будет готов к игре, тогда его можно ставить. У “Краснодара” есть стиль, которого они придерживаются. Бывает, Кордоба не в форме, но когда на них смотришь, то как они задумали, так и играют. Это упрёк другим тренерам, которые нахватают по 30 млн футболистов и сразу ставят в состав — не важно — готов, не готов, у нас же тут 30 млн есть, и этих игроков должны все пугаться, получается — так не бывает», — сказал Быстров на YouTube-канале «О, Родной Футбол!».