«Они все — бойцы». Осинькин — об игре «Оренбурга» в РПЛ

«Умение “Оренбурга” бороться за каждое очко, за каждый мяч, за всё, что можно развернуть в свою пользу, это их характеризует. Не только тренера и игроков, но всех внутри клуба. Они все — бойцы и мы это видели последние два года. Перед стартом сезона их называли главными претендентами на вылет, но в чём можно быть уверенными — они точно вёсла не бросят», — приводит слова Осинькина YouTube-канал «О, Родной Футбол!».