Футбол. Лига конференций
1-й тайм
Истанбул Башакшехир
0
:
Викинг
0
Все коэффициенты
П1
2.25
X
3.90
П2
2.96
Футбол. Кубок России
1-й тайм
Сочи
0
:
Крылья Советов
0
Все коэффициенты
П1
2.70
X
2.90
П2
3.20
Футбол. Кубок России
1-й тайм
Локомотив
1
:
Балтика
0
Все коэффициенты
П1
1.35
X
5.00
П2
11.25
Футбол. Кубок России
20:45
Динамо
:
Краснодар
Все коэффициенты
П1
2.75
X
3.40
П2
2.75
Футбол. Суперкубок
22:00
ПСЖ
:
Тоттенхэм Хотспур
Все коэффициенты
П1
1.45
X
5.40
П2
7.26
Футбол. Кубок России
завершен
Оренбург
2
:
Ахмат
1
П1
X
П2

«Они все — бойцы». Осинькин — об игре «Оренбурга» в РПЛ

Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин поделился впечатлениями от игры «Оренбурга» в нынешнем сезоне Мир Российской Премьер-Лиги.

Источник: Чемпионат.com

«Умение “Оренбурга” бороться за каждое очко, за каждый мяч, за всё, что можно развернуть в свою пользу, это их характеризует. Не только тренера и игроков, но всех внутри клуба. Они все — бойцы и мы это видели последние два года. Перед стартом сезона их называли главными претендентами на вылет, но в чём можно быть уверенными — они точно вёсла не бросят», — приводит слова Осинькина YouTube-канал «О, Родной Футбол!».

В четырёх стартовых турах РПЛ «Оренбург» сыграл вничью с ЦСКА (0:0) и махачкалинским «Динамо» (1:1), уступил «Балтике» (2:3) и «Краснодару» (0:1). В следующем туре команда 17 августа в гостях сыграет с «Акроном». «Оренбург» на данный момент располагается на 14-м месте в турнирной таблице.

