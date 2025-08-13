«Черепахи-ниндзя ползают по полю». Быстров — об игре «Зенита» с «Ахматом»

«Имея футболистов за такие суммы, травма Нино перед матчем с “Ахматом” — это не проблема. Сыграй в атаку без Нино. В таком темпе, в котором “Зенит” сейчас играет — это черепахи-ниндзя ползают по полю 30-миллионные. Кому нравится этот футбол? “Ахмат” за линию мяча опустился, и они начинают как гандболисты катать этот мяч без обострения. Плюс план Б у “Зенита” всегда работает — когда надо сыграть на ноль, ставят Соболева впереди. Если пенальти не поставят, уже проблемки какие-то вырисовываются», — сказал Быстров в видеоролике на YouTube-канале «О, Родной футбол!».