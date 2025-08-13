Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
Истанбул Башакшехир
0
:
Викинг
0
Все коэффициенты
П1
2.25
X
3.90
П2
3.05
Футбол. Кубок России
1-й тайм
Сочи
0
:
Крылья Советов
0
Все коэффициенты
П1
2.75
X
2.90
П2
3.20
Футбол. Кубок России
1-й тайм
Локомотив
1
:
Балтика
0
Все коэффициенты
П1
1.35
X
5.10
П2
11.25
Футбол. Кубок России
20:45
Динамо
:
Краснодар
Все коэффициенты
П1
2.75
X
3.40
П2
2.75
Футбол. Суперкубок
22:00
ПСЖ
:
Тоттенхэм Хотспур
Все коэффициенты
П1
1.45
X
5.40
П2
7.26
Футбол. Кубок России
завершен
Оренбург
2
:
Ахмат
1
П1
X
П2

«Черепахи-ниндзя ползают по полю». Быстров — об игре «Зенита» с «Ахматом»

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров с критикой отозвался об игре «Зенита» в матче 4-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (0:1).

Источник: Чемпионат.com

«Имея футболистов за такие суммы, травма Нино перед матчем с “Ахматом” — это не проблема. Сыграй в атаку без Нино. В таком темпе, в котором “Зенит” сейчас играет — это черепахи-ниндзя ползают по полю 30-миллионные. Кому нравится этот футбол? “Ахмат” за линию мяча опустился, и они начинают как гандболисты катать этот мяч без обострения. Плюс план Б у “Зенита” всегда работает — когда надо сыграть на ноль, ставят Соболева впереди. Если пенальти не поставят, уже проблемки какие-то вырисовываются», — сказал Быстров в видеоролике на YouTube-канале «О, Родной футбол!».