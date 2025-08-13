Каррера осудил поступок Станковича в проигранном «Спартаком» матче

Приведший «Спартак» к последнему чемпионству Массимо Каррера в беседе с Legalbet осудил решение действующего главного тренера команды Деяна Станковича покинуть трибуны после пропущенного мяча на 87-й минуте домашнего матча группового раунда Фонбет — Кубка России с махачкалинским «Динамо».
«Я считаю, что тренер должен оставаться с командой до самого конца, независимо от результата. Не имеет значения, будет ли он положительным или отрицательным! Это неправильно», — отметил Каррера.
«Спартак» на 95-й минуте спасся от поражения в основное время (1:1), но уступил в серии пенальти — 3:4.
Матч прошел 12 августа. «Спартак» продлил безвыигрышную серию до трех игр. В прошлом матче он уступил «Локомотиву» (4:2), а до этого сыграл вничью с «Акроном» (1:1). В последних пяти играх «красно-белые» одержали одну победу при двух поражениях в основное время.