Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
Истанбул Башакшехир
0
:
Викинг
0
Все коэффициенты
П1
2.25
X
3.90
П2
2.96
Футбол. Кубок России
1-й тайм
Сочи
0
:
Крылья Советов
0
Все коэффициенты
П1
2.70
X
2.90
П2
3.20
Футбол. Кубок России
1-й тайм
Локомотив
1
:
Балтика
0
Все коэффициенты
П1
1.35
X
5.00
П2
11.25
Футбол. Кубок России
20:45
Динамо
:
Краснодар
Все коэффициенты
П1
2.75
X
3.40
П2
2.75
Футбол. Суперкубок
22:00
ПСЖ
:
Тоттенхэм Хотспур
Все коэффициенты
П1
1.45
X
5.40
П2
7.26
Футбол. Кубок России
завершен
Оренбург
2
:
Ахмат
1
П1
X
П2

Глушаков — о «Пари НН»: такой город, такой стадион, и такой бардак

Бывший футболист сборной России Денис Глушаков высказался о том, что команда проводит домашние матчи на старте сезона в других городах.

Источник: Чемпионат.com

«Нижний Новгород это вообще удивительная история. Такой город, такой стадион, всё есть и такой бардак. Играют без болельщиков. Они остались в РПЛ, потому что этого хотели. Но по тому, что я вижу сейчас, лучше уже “Урал” запустить, там люди в футбол хотят играть», — сказал Глушаков в видеоролике на YouTube-канале «О, Родной футбол!».

«Пари НН» проводит домашние матчи на старте сезона-2025/2026 на резервных стадионах (Казань, Грозный, Саранск) из‑за ведущихся ремонтных работ на арене в Нижнем Новгороде. После четырёх туров команда располагается на последнем месте в турнирной таблице Мир РПЛ без набранных очков.