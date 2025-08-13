Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
Истанбул Башакшехир
0
:
Викинг
0
Все коэффициенты
П1
2.30
X
3.90
П2
2.86
Футбол. Кубок России
1-й тайм
Сочи
0
:
Крылья Советов
0
Все коэффициенты
П1
2.80
X
2.90
П2
3.20
Футбол. Кубок России
1-й тайм
Локомотив
1
:
Балтика
0
Все коэффициенты
П1
1.35
X
5.00
П2
12.00
Футбол. Кубок России
20:45
Динамо
:
Краснодар
Все коэффициенты
П1
2.75
X
3.40
П2
2.75
Футбол. Суперкубок
22:00
ПСЖ
:
Тоттенхэм Хотспур
Все коэффициенты
П1
1.45
X
5.40
П2
7.26
Футбол. Кубок России
завершен
Оренбург
2
:
Ахмат
1
П1
X
П2

Быстров — о «Зените»: Семак не контролирует сейчас раздевалку — это видно

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров высказался о нынешнем стиле игры главного тренера «Зенита» Сергея Семака.

Источник: Чемпионат.com

«Я могу понять, почему Педро играет, потому что он в бразильскую систему вписывается, они там дружат все. А Мостовой должен во втором тайме добавлять скорости. Но почему единственного игрока, который может добавить остроты, Семак убирает из старта и выпускает только на 60-й минуте? И Мостовой со скамейки им кричит — подождите ребята, до 60-минуты, я выйду со скамейки и пару раз откроюсь. Неужели Семак хочет играть в этот футбол? Катания без обострения. Тренер не контролирует сейчас раздевалку команды — это видно. Он пытается кого-то поставить, то Соболева, то Кассьерру. И ни один, ни второй не выглядят так, чтобы играть в основном составе. Почему не играет Луис Энрике, мы не знаем. Но когда он выходит, то не показывает уровень, который должен показывать. Бразильцы же любят с мячишком играть.

В нашем чемпионате такая команда, как “Ахмат”, скажет — да забирайте вы этот мяч на 90%, а мы вокруг штрафной редуты поставим. Когда “Зенит” за 90 минут не делает вообще никаких голевых действий, я считаю, это проблема и тренера, и команды, им стоит задуматься», — сказал Быстров в видеоролике на YouTube-канале «О, Родной футбол!».

Узнать больше по теме
Биография Педри: карьера и личная жизнь футболиста
Сегодня в рядах «Барселоны» часто мелькают молодые талантливые футболисты. В команде выступают Ламин Ямаль, Гави, в аренде в «Брайтоне» реанимирует ярко начавшуюся карьеру Ансу Фати. Но эти игроки считаются воспитанниками клуба, в отличие от нашего героя, который прошел путь становления в «Лас-Пальмасе».
Читать дальше