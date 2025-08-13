Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Истанбул Башакшехир
1
:
Викинг
1
Все коэффициенты
П1
6.00
X
1.58
П2
5.00
Футбол. Кубок России
пенальти
Сочи
1
:
Крылья Советов
1
Все коэффициенты
П1
26.00
X
1.08
П2
35.00
Футбол. Кубок России
20:45
Динамо
:
Краснодар
Все коэффициенты
П1
2.61
X
3.71
П2
2.74
Футбол. Суперкубок
22:00
ПСЖ
:
Тоттенхэм Хотспур
Все коэффициенты
П1
1.45
X
5.40
П2
7.50
Футбол. Кубок России
завершен
Локомотив
2
:
Балтика
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Оренбург
2
:
Ахмат
1
П1
X
П2

Мостовой: если «Спартак» обыграет «Зенит», Станковича будут облизывать те же, кто выгоняет

Экс-футболист сборных СССР и России Александр Мостовой высказался о нынешнем положении главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

Источник: Чемпионат.com

«Уход Станковича с трибуны ни о чём не говорит. Если бы он ушёл со скамейки, это да. Он мог уйти вниз, спуститься, чтобы поговорить с кем-то. Пока в лифт зайдёшь, спустишься… Может, досматривал игру в раздевалке. А вот если бы он просто спустился и уехал… Многие ведут себя по-другому, но ничего.

Вообще не задумываюсь о будущем Станковича в “Спартаке”, потому что всего пару месяцев назад он продлил с клубом контракт. “Спартак” — самая популярная команда страны, и болельщики здесь требуют отставки уже после первого тура. А если обыграют “Зенит”? Те, кто выгоняет Станковича, начнут его облизывать. Я уже миллион раз это видел», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.