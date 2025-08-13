Ричмонд
Игорь Осинькин оценил игру молодого полузащитника «Спартака» Игоря Дмитриева

Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался об игре полузащитника «Спартака» Игоря Дмитриева в матче 4-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (2:4).

Источник: Чемпионат.com

«После такого матча Дмитриев, наверное, заслужил право сыграть в стартовом составе. У него очень хорошие выходы на замену. Один из самых ярких игроков, который добавил скорости. При этой схеме больше навыков оборонительных нужно, и насколько я знаю Игоря, ему в этом нужно прибавлять. Выходя в стартовом составе, с течением времени именно в обороне его может чуть-чуть не хватить. Но использовать его скорость тренер должен пытаться, от этого будет отдача», — сказал Осинькин на YouTube-канале «О, Родной Футбол!».

В нынешнем сезоне 21-летний Дмитриев принял участие в пяти матчах «Спартака» во всех турнирах, в которых отдал две результативные передачи. Всего игрок провёл на поле 243 минуты.