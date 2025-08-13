Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
1-й тайм
Динамо
0
:
Краснодар
1
Все коэффициенты
П1
5.43
X
3.83
П2
1.70
Футбол. Суперкубок
22:00
ПСЖ
:
Тоттенхэм Хотспур
Все коэффициенты
П1
1.44
X
5.30
П2
7.70
Футбол. Лига конференций
завершен
Истанбул Башакшехир
1
:
Викинг
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 5:3
Сочи
1
:
Крылья Советов
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Локомотив
2
:
Балтика
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Оренбург
2
:
Ахмат
1
П1
X
П2

Владимир Быстров назвал момент, когда у Деяна Станковича начались проблемы в «Спартаке»

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров заявил, что у главного тренера «Спартака» Деяна Станковича начались проблемы, когда ему стали привозить новых игроков, из-за этого, по мнению экс-футболиста, специалист не может выстроить игру.

Источник: Чемпионат.com

«У тебя куча дорогостоящих футболистов. То пять защитников, то четыре, у тебя нет схемы. Проблемы Станковича начались, когда ему начали привозить игроков. Когда у него был ограничен ресурс, он как-то выстраивал игру, и мы все кайфовали от его футбола. Угальде забивал, все бежали вперёд. А сейчас ему идут и идут покупки, а он не может никак выстроить никакую игру. То этого на фланг, то другого на фланг, то Хлусевича под танки бросает», — сказал Быстров на YouTube-канале «О, Родной футбол!».

Напомним, после четырёх туров Мир РПЛ красно-белые занимают 11-е место в турнирной таблице.