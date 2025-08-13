Владимир Быстров назвал момент, когда у Деяна Станковича начались проблемы в «Спартаке»

«У тебя куча дорогостоящих футболистов. То пять защитников, то четыре, у тебя нет схемы. Проблемы Станковича начались, когда ему начали привозить игроков. Когда у него был ограничен ресурс, он как-то выстраивал игру, и мы все кайфовали от его футбола. Угальде забивал, все бежали вперёд. А сейчас ему идут и идут покупки, а он не может никак выстроить никакую игру. То этого на фланг, то другого на фланг, то Хлусевича под танки бросает», — сказал Быстров на YouTube-канале «О, Родной футбол!».