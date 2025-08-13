Быстров: надо ли было думать «Спартаку» о приглашении Черчесова? А там умеют думать?

«Надо ли было думать “Спартаку” о приглашении Черчесова? А там умеют думать? Глядя на их высказывания, я не уверен что они думают чем-то. Они пробуют всегда — авось пройдёт», — сказал Быстров в видеоролике на YouTube-канале «О, Родной футбол!».
Ранее в СМИ появилась информация, что главный тренер «Спартака» Деян Станкович может покинуть свой пост на фоне неудовлетворительных результатов красно-белых. Черчесов ранее в августе возглавил «Ахмат» и в первом же матче победил «Зенит» в 4-м туре Мир РПЛ (1:0).