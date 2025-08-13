«На связи с Кадыровым, Даудовым». Быстров — о Черчесове в «Ахмате»

О назначении официально было объявлено 6 августа. В дебютной игре под руководством Черчесова грозненцы в 4-м туре Мир РПЛ обыграли «Зенит» (1:0).
«Если бы “Спартак” хотел пригласить Черчесова, они бы сделали это раньше. Так как не было никаких предложений, Саламыч понял, что надо работать и поехал. Рядом с домом на Кавказе, родные пенаты. В “Ахмате” ничего не меняется. Фамилии все остаются плюс-минус те же. Может люди иногда меняются, кто за команду отвечают, племянники, дяди. Но структура есть, “Ахмат” в РПЛ стабильно выступает, хотя бывают сложные времена.
Черчесов на связи с президентом клуба, с Рамзаном Ахматовичем и с Даудовым. Поддержка есть, он её ощущает, если он захочет каких-то игроков приобрести, то ему не откажут«, — сказал Быстров в видеоролике на YouTube-канале “О, Родной футбол!”.