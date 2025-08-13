«На связи с Кадыровым, Даудовым». Быстров — о Черчесове в «Ахмате»

«Если бы “Спартак” хотел пригласить Черчесова, они бы сделали это раньше. Так как не было никаких предложений, Саламыч понял, что надо работать и поехал. Рядом с домом на Кавказе, родные пенаты. В “Ахмате” ничего не меняется. Фамилии все остаются плюс-минус те же. Может люди иногда меняются, кто за команду отвечают, племянники, дяди. Но структура есть, “Ахмат” в РПЛ стабильно выступает, хотя бывают сложные времена.