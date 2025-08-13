Сперцян: «Есть предложение от “Саутгемптона”, все серьезно»

«Про переход пока рано говорить. Но все серьезно, есть предложение. Я еще не был в Краснодаре. Сейчас вернусь, поговорю с президентом (“Краснодара” Сергеем Галицким). Посмотрим, какое решение мы вместе с ним примем», — сказал Сперцян в эфире «Матч ТВ».