Сперцян: «Есть предложение от “Саутгемптона”, все серьезно»

10 августа Armenie Football сообщил, что английский клуб находится на продвинутой стадии переговоров с 25-летним футболистом.
«Про переход пока рано говорить. Но все серьезно, есть предложение. Я еще не был в Краснодаре. Сейчас вернусь, поговорю с президентом (“Краснодара” Сергеем Галицким). Посмотрим, какое решение мы вместе с ним примем», — сказал Сперцян в эфире «Матч ТВ».
Сперцян является воспитанником «Краснодара». За время выступления за «быков» он провел 150 матчей во всех турнирах, забив 46 голов и отдав 35 результативных передач. В сезоне-2024/25 вместе с южанами он стал чемпионом России.
