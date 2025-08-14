Любимчик Галицкого готов уехать за границу, «Спартак» подпишет футболиста сборной России. Трансферы и слухи дня

Что в России
Сперцян готовится к трансферу в Англию
Капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян подтвердил, что «Саутгемптон» сделал предложение «быкам» по его трансферу. Футболист примет решение о своем будущем после разговора с президентом «Краснодара» Сергеем Галицким.
Ранее появлялась информация, что «Саутгемптон» предложил краснодарскому клубу за футболиста сборной Армении 12 миллионов евро.
— Про переход в «Саутгемптон» пока рано говорить. Но все серьезно, есть предложение. Я еще не был в Краснодаре. Сейчас вернусь, поговорю с президентом [клуба Сергеем Галицким]. Посмотрим, какое решение мы вместе с ним примем, — цитирует Сперцяна «Матч ТВ».
«Спартак» отдаст Угальде в обмен на японца
«Фейеноорд» может арендовать у «Спартака» Угальде и отдать взамен японского нападающего.
Нидерландский клуб «Фейеноорд» интересуется нападающим «Спартака» Манфредом Угальде. Как сообщает Feyenoord Transfermarkt, стороны ведут переговоры о переходе форварда в клуб Эредивизи на правах аренды.
Сам Угальде не против перехода. В соглашение об аренде могут включить опцию о возможном выкупе футболиста. По информации источника, «Фейеноорд» может взамен отправить в «Спартак» японского нападающего Аясе Уэду.
Позже De Telegraaf сообщил, что руководство российского клуба не намерено соглашаться на аренду. Источник утверждает, что «Спартак» отпустит Угальде только на условиях полноценного трансфера, сумма которого составит минимум 25 млн евро.
В текущем сезоне 23-летний Манфред провел 4 матча без результативных действий.
Жиго хочет вернуться в «Спартак»
Агент Мохаммед Беншенафи, представляющий интересы центрального защитника «Лацио» Самюэля Жиго, рассказал, что французский футболист хотел бы вернуться в «Спартак».
— Уходит ли Жиго из «Лацио»? Пока нет, но трансферное окно еще открыто. Жиго, конечно, хочет вернуться в «Спартак». Но никто из клуба мне пока не звонил, — приводит слова Беншенафи «СЭ».
Жиго выступал за «Спартак» с 2018 по 2022 год, провел за красных-белых 110 матчей и забил 10 голов. В сезоне-2021/22 защитник в составе москвичей стал обладателем FONBET Кубка России.
После ухода из «Спартака» Жиго выступал за «Марсель», а после этого стал игроком «Лацио». Ранее итальянские СМИ сообщили, что римский клуб не рассчитывает на игрока.
Игрок «Локомотива» перейдет в «Спартак»
Футболист сборной России Илья Самошников близок к переходу из «Локомотива» в «Спартак», утверждает инсайдер Иван Карпов. Ожидается, что 27-летний фланговый защитник подпишет со «Спартаком» контракт до 2028 года с зарплатой € 1,4 млн в год. Ранее телеграм-канал «Мутко против» сообщил, что «Спартак» сделал «Локомотиву» второе предложение по Самошникову в размере 350 млн рублей.
Самошников сыграл за «Локомотив» 70 матчей, забил 5 голов и сделал 6 голевых передач. В его активе 4 матча и 1 гол за сборную России.
«Локомотив» после 4 туров нового сезона РПЛ лидирует в турнирной таблице, набрав 12 очков. «Спартак», у которого лишь 4 очка, занимает 11-е место.
Немцы заблокировали трансфер футболиста в Россию
«Ульм 1846», который по итогам прошлого сезона вылетел из Второй Бундеслиги в третий по силе дивизион Германии, отказался от переговоров с российскими клубами по трансферу нападающего Александра Кахвича из-за геополитической обстановки. Об этом сообщил футбольный агент Младен Ратковица.
— К сожалению, никаких переговоров по трансферу в Россию больше не ведется. Из-за текущей ситуации переход невозможен. Он остается в немецком клубе, и посмотрим, что произойдет дальше.
— Немецкая сторона отказалась отпускать его в российский клуб?
— Да. В текущей ситуации немецкие клубы не могут отпустить игроков в Россию — ни в аренду, ни осуществить полноценный трансфер, — приводит слова Ратковицы «РБ Спорт».
«Ульм 1846» приобрел Кахвича у сербского ОФК летом прошлого года за 1,5 миллиона евро. В сезоне-2024/25 футболист провел за клуб 10 матчей и не сделал ни одного результативного действия.
Молодой венгр станет одноклубником Дзюбы
Как стало известно Sport24, тольяттинский «Акрон» заинтересован в подписании вингера венгерского «Залаэгерсега» Вилмоша Денеша.
По информации источника, знакомого с ходом переговоров, тольяттинский клуб уже сделал предложение в размере 700 тысяч евро. Венгерский клуб отклонил его и хочет получить за игрока 1 миллион евро. Сам игрок согласен на переход и готов к переезду в Россию.
В прошлом сезоне 20-летний Денеш провел 32 матча в чемпионате Венгрии, забив 5 голов и отдав 7 результативных передач.
Что в мире
Миранчук станет соперником Роналду?
Президент швейцарского клуба «Сьон» Кристиан Константин рассказал о новом варианте продолжения карьеры российского полузащитника Антона Миранчука. «Саудовская Аравия является одним из возможных вариантов», — приводит слова Константина РИА Новости. Ранее Sport24 сообщал, что Миранчук может перейти в московское «Динамо».
Бывший футболист «Локомотива» перешел в «Сьон» в сентябре прошлого года, его контракт действует до лета 2026 года. 29-летний Миранчук в 25 матчах за швейцарский клуб забил 2 гола и сделал 3 голевые передачи.
Чалова отправили в Турцию — но преждевременно
Турецкие СМИ сообщили, что российский нападающий ПАОКа Федор Чалов может перейти в «Кайсериспор». По данным портала Sabah, клуб якобы уже договорился об годичной аренде футболиста.
В пресс-службе ПАОКа корреспонденту Sport24 Владиславу Шапиро сообщили, что греческий клуб не получал предложений от турецкого «Кайсериспора» по переходу Чалова. Пока речь идет только об интересе.
— Это лишь интерес от «Кайсериспора» по аренде Федора, но не более. Что решил главный тренер и клуб? Нет предложения — нет решения. Чалов — важный игрок для нашего клуба. Если будет предложение, то мы обязательно дадим ответ, но на данный момент ничего нет, — сообщили в ПАОКе.
Сам Чалов отреагировал на слухи о переходе: «Сижу в самолете по пути в Австрию. Надеюсь на Вашу поддержку в завтрашнем матче». Сегодня, 14 августа, ПАОК проведет ответный матч в квалификации Лиги Европы против «Вольфсберга».
Чалов перешел в ПАОК из ЦСКА в прошлом году. За команду из города Салоники 27-летний россиянин сыграл в 41 матче, забил 5 голов и отдал 7 голевых передач. Его контракт рассчитан до лета 2027 года.
«Борнмут» нашел замену Забарному
Состав «Борнмута» пополнил центральный защитник «Лилля» Бафоде Диаките, сообщает пресс-служба клуба АПЛ. По данным СМИ, Диаките заключил контракт с британской командой на пять лет, а стоимость трансфера составила 40 млн евро.
24-летний Диаките является воспитанником «Тулузы». За «Лилль» он играл с лета 2022 года.
Ранее «Борнмут» продал центрального защитника Илью Забарного в «ПСЖ» за 63 млн евро плюс бонусы в размере 3 млн евро.
18-летний итальянец уедет в «Ливерпуль» за 35 миллионов евро
«Ливерпуль» согласовал с «Пармой» переход защитника итальянского клуба Джованни Леони, сообщает инсайдер Фабрицио Романо. Сумма трансфера составит порядка 35 млн евро. «Парма» также сможет рассчитывать на процент от перепродажи «Ливерпулем» игрока, если таковая случится в будущем.
18-летний Леони, игрок сборной Италии U19, провел 17 матчей за «Парму» и забил один мяч. Его уже считают одним из самых многообещающих итальянских защитников.
Автор: Дмитрий Панов