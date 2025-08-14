Акинфеев — об уровне РПЛ: «Мне не нравится, когда говорят, что футбол у нас дно»

— После стольких лет в золотом ЦСКА тебе интересно в нынешней РПЛ?
— Сразу скажу: мне не нравится, когда кто-то заявляет: «Футбол у нас дно». Если дно — не смотрите. Но почему мы свое не любим? Какими бы ни были РПЛ, ФНЛ — это наше. Всегда можно сделать хороший продукт.
К тому же я не скажу, что РПЛ прям такая слабая. Есть команды, которые показывают качественный футбол, конкурируют. Понятно, что это уже не 2010-е, когда начали прибавлять «Рубин», «Спартак», «Динамо»… На протяжении лет семи чемпионат был очень сильным. Может, в четверку-пятерку лучших в Европе входил. Но сейчас, даже если что-то не так, я не скажу: у нас все плохо. Все равно буду ценить, уважать и любить свое, а не забугорное.
— А смотришь забугорное?
— Не смотрю. Даже не тянет. Во-первых, когда в жизни и так много футбола, он элементарно надоедает. Во-вторых, не так много свободного времени. Если появляется минутка, включаю обзоры. С клубным чемпионатом мира так было — включил, понял, что к чему, и хватит. При этом обзоры тура РПЛ ищу всегда, все голы вижу. Молодежь в ЦСКА постоянно смотрит [полные матчи]. Я — нет.
Автор: Леонид Волотко
Фабио Челестини
Рашид Рахимов
Кирилл Глебов
(Данил Круговой)
7′
Данил Круговой
(Роберту Барбоза Мойзес)
29′
Игорь Дивеев
(Иван Обляков)
33′
Кирилл Глебов
(Матвей Кисляк)
44′
Тамерлан Мусаев
(Роберту Барбоза Мойзес)
56′
Мирлинд Даку
40′
35
Игорь Акинфеев
22
Милан Гайич
78
Игорь Дивеев
90
Матвей Лукин
10
Иван Обляков
31
Матвей Кисляк
17′
27
Роберту Барбоза Мойзес
81′
23
Джамалутдин Абдулкадыров
3
Данил Круговой
64′
18
Лионель Верде
17
Кирилл Глебов
74′
52
Артем Бандикян
7
Матеус Алвес
64′
20
Секу Койта
9
Алеррандро
46′
11
Тамерлан Мусаев
38
Евгений Ставер
2
Егор Тесленко
27
Алексей Грицаенко
15
Игор Вуячич
82′
23
Руслан Безруков
6
Угочукву Иву
70
Дмитрий Кабутов
46′
51
Илья Рожков
7
Александр Юкич
46′
8
Богдан Йочич
22
Велдин Ходжа
74′
21
Александр Зотов
99
Дардан Шабанхаджай
74′
24
Никола Чумич
10
Мирлинд Даку
85′
87
Энри Мукба
Главный судья
Владимир Москалев
(Россия, Воронеж)
Боковой судья
Дмитрий Сафьян
(Россия, Москва)
Боковой судья
Артем Перов
(Россия)
ВАР
Андрей Фисенко
(Россия, Владивосток)
Ассистент ВАР
Анатолий Жабченко
(Россия, Краснодар)
