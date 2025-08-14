Акинфеев — об уровне РПЛ: «Мне не нравится, когда говорят, что футбол у нас дно»

Ричмонд
Футбол. Лига конференций
17:00
Астана
:
Лозанна
Все коэффициенты
П1
2.20
X
3.90
П2
3.05
Футбол. Кубок России
17:30
Пари Нижний Новгород
:
Ростов
Все коэффициенты
П1
2.96
X
3.53
П2
2.36
Футбол. Лига Европы
18:00
КуПС
:
РФШ
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
19:00
Мидтьюлланн
:
Фредрикстад
Все коэффициенты
П1
1.47
X
5.08
П2
6.70
Футбол. Лига конференций
19:00
Арарат-Армения
:
Спарта П
Все коэффициенты
П1
4.81
X
4.40
П2
1.75
Футбол. Лига конференций
19:00
Сабах
:
Левски
Все коэффициенты
П1
2.53
X
3.35
П2
2.95
Футбол. Лига конференций
19:30
Левадия
:
Дифферданж
Все коэффициенты
П1
1.85
X
3.80
П2
4.40
Футбол. Лига Европы
20:00
Ноа
:
Линколн
Все коэффициенты
П1
1.32
X
5.40
П2
8.60
Футбол. Лига Европы
20:00
Вольфсбергер
:
ПАОК
Все коэффициенты
П1
3.35
X
3.25
П2
2.37
Футбол. Лига Европы
20:00
Бранн
:
Хеккен
Все коэффициенты
П1
1.72
X
4.22
П2
4.60
Футбол. Лига конференций
20:00
Шериф
:
Андерлехт
Все коэффициенты
П1
3.90
X
3.85
П2
1.93
Футбол. Лига конференций
20:00
Омония
:
Араз
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.08
П2
8.50
Футбол. Лига конференций
20:00
Дьер
:
АИК
Все коэффициенты
П1
2.50
X
3.27
П2
3.00
Футбол. Лига конференций
20:00
Пакш
:
Полесье
Все коэффициенты
П1
2.18
X
3.55
П2
3.40
Футбол. Лига конференций
20:00
Хаммарбю
:
Русенборг
Все коэффициенты
П1
2.00
X
3.70
П2
3.81
Футбол. Лига Европы
20:30
Брейдаблик
:
Зриньски
Все коэффициенты
П1
2.40
X
3.39
П2
3.20
Футбол. Лига конференций
20:30
Вадуц
:
АЗ
Все коэффициенты
П1
7.75
X
6.30
П2
1.38
Футбол. Лига конференций
20:30
Бейтар И
:
Рига
Все коэффициенты
П1
2.45
X
4.10
П2
2.60
Футбол. Лига конференций
20:30
Брённбю
:
Викингур Р
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
20:30
Арда
:
Жальгирис К
Все коэффициенты
П1
2.30
X
3.30
П2
3.35
Футбол. Лига Европы
21:00
Маккаби
:
Хамрун Спартанс
Все коэффициенты
П1
1.25
X
7.42
П2
14.25
Футбол. Лига Европы
21:00
Дрита
:
ФКСБ
Все коэффициенты
П1
3.69
X
3.65
П2
2.05
Футбол. Лига Европы
21:00
Утрехт
:
Серветт Ж
Все коэффициенты
П1
1.53
X
4.92
П2
5.86
Футбол. Лига Европы
21:00
Шахтер
:
Панатинаикос
Все коэффициенты
П1
1.77
X
3.88
П2
4.82
Футбол. Лига конференций
21:00
Целе
:
Лугано
Все коэффициенты
П1
2.24
X
3.80
П2
3.15
Футбол. Лига конференций
21:00
Неман
:
Клаксвик
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.45
П2
3.51
Футбол. Лига конференций
21:00
АЕК
:
Арис Л
Все коэффициенты
П1
1.52
X
4.61
П2
6.50
Футбол. Лига конференций
21:00
Маккаби Хайфа
:
Ракув
Все коэффициенты
П1
3.30
X
3.50
П2
2.25
Футбол. Лига конференций
21:00
Бешикташ
:
Сент-Патрик'с Атлетик
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
21:15
Ягеллония
:
Силькеборг
Все коэффициенты
П1
2.10
X
3.50
П2
3.75
Футбол. Лига Европы
21:30
Брага
:
ЧФР
Все коэффициенты
П1
1.42
X
4.82
П2
9.00
Футбол. Лига конференций
21:30
Спартак Тр
:
Университатя Кр
Все коэффициенты
П1
2.05
X
3.75
П2
3.55
Футбол. Суперкубок
завершен
ПСЖ
2
:
Тоттенхэм Хотспур
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Динамо
0
:
Краснодар
4
П1
X
П2

Акинфеев — об уровне РПЛ: «Мне не нравится, когда говорят, что футбол у нас дно»

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев в интервью «СЭ» поделился мнением об уровне чемпионата России.

Источник: РИА "Новости"

— После стольких лет в золотом ЦСКА тебе интересно в нынешней РПЛ?

— Сразу скажу: мне не нравится, когда кто-то заявляет: «Футбол у нас дно». Если дно — не смотрите. Но почему мы свое не любим? Какими бы ни были РПЛ, ФНЛ — это наше. Всегда можно сделать хороший продукт.

К тому же я не скажу, что РПЛ прям такая слабая. Есть команды, которые показывают качественный футбол, конкурируют. Понятно, что это уже не 2010-е, когда начали прибавлять «Рубин», «Спартак», «Динамо»… На протяжении лет семи чемпионат был очень сильным. Может, в четверку-пятерку лучших в Европе входил. Но сейчас, даже если что-то не так, я не скажу: у нас все плохо. Все равно буду ценить, уважать и любить свое, а не забугорное.

— А смотришь забугорное?

— Не смотрю. Даже не тянет. Во-первых, когда в жизни и так много футбола, он элементарно надоедает. Во-вторых, не так много свободного времени. Если появляется минутка, включаю обзоры. С клубным чемпионатом мира так было — включил, понял, что к чему, и хватит. При этом обзоры тура РПЛ ищу всегда, все голы вижу. Молодежь в ЦСКА постоянно смотрит [полные матчи]. Я — нет.

Автор: Леонид Волотко

ЦСКА
5:1
Первый тайм: 4:1
Рубин
Футбол, Премьер-лига, Тур 4
9.08.2025, 15:45 (МСК UTC+3)
ВЭБ Арена, 11815 зрителей
Главные тренеры
Фабио Челестини
Рашид Рахимов
Голы
ЦСКА
Кирилл Глебов
(Данил Круговой)
7′
Данил Круговой
(Роберту Барбоза Мойзес)
29′
Игорь Дивеев
(Иван Обляков)
33′
Кирилл Глебов
(Матвей Кисляк)
44′
Тамерлан Мусаев
(Роберту Барбоза Мойзес)
56′
Рубин
Мирлинд Даку
40′
Составы команд
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
22
Милан Гайич
78
Игорь Дивеев
90
Матвей Лукин
10
Иван Обляков
31
Матвей Кисляк
17′
27
Роберту Барбоза Мойзес
81′
23
Джамалутдин Абдулкадыров
3
Данил Круговой
64′
18
Лионель Верде
17
Кирилл Глебов
74′
52
Артем Бандикян
7
Матеус Алвес
64′
20
Секу Койта
9
Алеррандро
46′
11
Тамерлан Мусаев
Рубин
38
Евгений Ставер
2
Егор Тесленко
27
Алексей Грицаенко
15
Игор Вуячич
82′
23
Руслан Безруков
6
Угочукву Иву
70
Дмитрий Кабутов
46′
51
Илья Рожков
7
Александр Юкич
46′
8
Богдан Йочич
22
Велдин Ходжа
74′
21
Александр Зотов
99
Дардан Шабанхаджай
74′
24
Никола Чумич
10
Мирлинд Даку
85′
87
Энри Мукба
Статистика
ЦСКА
Рубин
Желтые карточки
1
1
Удары (всего)
14
16
Удары в створ
8
3
Угловые
2
6
Фолы
9
18
Офсайды
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Владимир Москалев
(Россия, Воронеж)
Боковой судья
Дмитрий Сафьян
(Россия, Москва)
Боковой судья
Артем Перов
(Россия)
ВАР
Андрей Фисенко
(Россия, Владивосток)
Ассистент ВАР
Анатолий Жабченко
(Россия, Краснодар)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти