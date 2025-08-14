Акинфеев высказался об ужесточении лимита на легионеров

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига конференций
17:00
Астана
:
Лозанна
Все коэффициенты
П1
2.22
X
3.90
П2
3.05
Футбол. Кубок России
17:30
Пари Нижний Новгород
:
Ростов
Все коэффициенты
П1
2.96
X
3.53
П2
2.36
Футбол. Лига Европы
18:00
КуПС
:
РФШ
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
19:00
Мидтьюлланн
:
Фредрикстад
Все коэффициенты
П1
1.47
X
5.23
П2
6.75
Футбол. Лига конференций
19:00
Арарат-Армения
:
Спарта П
Все коэффициенты
П1
4.50
X
4.20
П2
1.75
Футбол. Лига конференций
19:00
Сабах
:
Левски
Все коэффициенты
П1
2.50
X
3.35
П2
2.95
Футбол. Лига конференций
19:30
Левадия
:
Дифферданж
Все коэффициенты
П1
1.85
X
3.80
П2
4.40
Футбол. Лига Европы
20:00
Ноа
:
Линколн
Все коэффициенты
П1
1.30
X
5.60
П2
8.80
Футбол. Лига Европы
20:00
Вольфсбергер
:
ПАОК
Все коэффициенты
П1
3.30
X
3.25
П2
2.37
Футбол. Лига Европы
20:00
Бранн
:
Хеккен
Все коэффициенты
П1
1.73
X
4.22
П2
4.60
Футбол. Лига конференций
20:00
Шериф
:
Андерлехт
Все коэффициенты
П1
3.90
X
3.85
П2
1.93
Футбол. Лига конференций
20:00
Омония
:
Араз
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.08
П2
8.50
Футбол. Лига конференций
20:00
Дьер
:
АИК
Все коэффициенты
П1
2.50
X
3.30
П2
3.05
Футбол. Лига конференций
20:00
Пакш
:
Полесье
Все коэффициенты
П1
2.18
X
3.65
П2
3.35
Футбол. Лига конференций
20:00
Хаммарбю
:
Русенборг
Все коэффициенты
П1
1.98
X
3.70
П2
3.85
Футбол. Лига Европы
20:30
Брейдаблик
:
Зриньски
Все коэффициенты
П1
2.40
X
3.31
П2
3.20
Футбол. Лига конференций
20:30
Вадуц
:
АЗ
Все коэффициенты
П1
7.75
X
6.30
П2
1.38
Футбол. Лига конференций
20:30
Бейтар И
:
Рига
Все коэффициенты
П1
2.45
X
4.10
П2
2.60
Футбол. Лига конференций
20:30
Брённбю
:
Викингур Р
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
20:30
Арда
:
Жальгирис К
Все коэффициенты
П1
2.40
X
3.30
П2
3.20
Футбол. Лига Европы
21:00
Маккаби
:
Хамрун Спартанс
Все коэффициенты
П1
1.25
X
7.42
П2
14.25
Футбол. Лига Европы
21:00
Дрита
:
ФКСБ
Все коэффициенты
П1
3.70
X
3.64
П2
2.05
Футбол. Лига Европы
21:00
Утрехт
:
Серветт Ж
Все коэффициенты
П1
1.53
X
4.92
П2
5.86
Футбол. Лига Европы
21:00
Шахтер
:
Панатинаикос
Все коэффициенты
П1
1.80
X
3.88
П2
4.82
Футбол. Лига конференций
21:00
Целе
:
Лугано
Все коэффициенты
П1
2.24
X
3.80
П2
3.15
Футбол. Лига конференций
21:00
Неман
:
Клаксвик
Все коэффициенты
П1
2.17
X
3.45
П2
3.51
Футбол. Лига конференций
21:00
АЕК
:
Арис Л
Все коэффициенты
П1
1.52
X
4.61
П2
6.50
Футбол. Лига конференций
21:00
Маккаби Хайфа
:
Ракув
Все коэффициенты
П1
3.30
X
3.50
П2
2.25
Футбол. Лига конференций
21:00
Бешикташ
:
Сент-Патрик'с Атлетик
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
21:15
Ягеллония
:
Силькеборг
Все коэффициенты
П1
2.10
X
3.50
П2
3.95
Футбол. Лига Европы
21:30
Брага
:
ЧФР
Все коэффициенты
П1
1.42
X
4.82
П2
8.50
Футбол. Лига конференций
21:30
Спартак Тр
:
Университатя Кр
Все коэффициенты
П1
2.05
X
3.75
П2
3.55
Футбол. Лига конференций
21:45
Линфилд
:
Викингур Л
Все коэффициенты
П1
1.43
X
4.54
П2
7.75
Футбол. Лига конференций
21:45
Данди Юнайтед
:
Рапид В
Все коэффициенты
П1
4.50
X
3.95
П2
1.79
Футбол. Лига конференций
21:45
Динамо Тр
:
Хайдук С
Все коэффициенты
П1
4.40
X
3.86
П2
1.82
Футбол. Лига Европы
22:00
Легия
:
АЕК Л
Все коэффициенты
П1
1.67
X
4.40
П2
4.96
Футбол. Лига конференций
22:00
Эгнатия
:
Олимпия Л
Все коэффициенты
П1
3.45
X
3.38
П2
2.25
Футбол. Лига конференций
22:00
Виртус
:
Милсами
Все коэффициенты
П1
5.57
X
4.70
П2
1.58
Футбол. Лига конференций
22:00
Санта-Клара
:
Ларн
Все коэффициенты
П1
1.17
X
7.75
П2
26.00
Футбол. Лига конференций
22:00
Шэмрок Роверс
:
Балкани
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
22:00
Хайберниан
:
Партизан
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
22:00
Аустрия
:
Баник О
Все коэффициенты
П1
1.68
X
4.34
П2
4.98
Футбол. Суперкубок
завершен
ПСЖ
2
:
Тоттенхэм Хотспур
2
П1
X
П2

Акинфеев высказался об ужесточении лимита на легионеров

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев в интервью «СЭ» поделился мнением о возможном ужесточении лимита на легионеров.

Источник: РИА "Новости"

— В последнее время много обсуждают ужесточение лимита. Каким он должен быть?

— У меня нет конкретной формулы. Но молодые футболисты должны прогрессировать рядом с топ-легионерами. У нас нет десяти Кисляков, хотя бы пяти Глебовых… Так не только в ЦСКА — в любом клубе. Есть один, два, три — в принципе это нормально. Но они должны развиваться в окружении сильных футболистов.

Когда появился Головин в ЦСКА, рядом были Думбия, Еременко и все остальные. То же самое — с Чаловым. Он стал лучшим бомбардиром именно в той команде. Когда уровень одноклубников ниже — уже сложнее.

По мне, сильных русских и топ-иностранцев должно быть примерно поровну. Понятно, что так не бывает. Но по факту пять-шесть качественных легионеров в составе необходимы.

Автор: Леонид Волотко

ЦСКА
5:1
Первый тайм: 4:1
Рубин
Футбол, Премьер-лига, Тур 4
9.08.2025, 15:45 (МСК UTC+3)
ВЭБ Арена, 11815 зрителей
Главные тренеры
Фабио Челестини
Рашид Рахимов
Голы
ЦСКА
Кирилл Глебов
(Данил Круговой)
7′
Данил Круговой
(Роберту Барбоза Мойзес)
29′
Игорь Дивеев
(Иван Обляков)
33′
Кирилл Глебов
(Матвей Кисляк)
44′
Тамерлан Мусаев
(Роберту Барбоза Мойзес)
56′
Рубин
Мирлинд Даку
40′
Составы команд
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
22
Милан Гайич
78
Игорь Дивеев
90
Матвей Лукин
10
Иван Обляков
31
Матвей Кисляк
17′
27
Роберту Барбоза Мойзес
81′
23
Джамалутдин Абдулкадыров
3
Данил Круговой
64′
18
Лионель Верде
17
Кирилл Глебов
74′
52
Артем Бандикян
7
Матеус Алвес
64′
20
Секу Койта
9
Алеррандро
46′
11
Тамерлан Мусаев
Рубин
38
Евгений Ставер
2
Егор Тесленко
27
Алексей Грицаенко
15
Игор Вуячич
82′
23
Руслан Безруков
6
Угочукву Иву
70
Дмитрий Кабутов
46′
51
Илья Рожков
7
Александр Юкич
46′
8
Богдан Йочич
22
Велдин Ходжа
74′
21
Александр Зотов
99
Дардан Шабанхаджай
74′
24
Никола Чумич
10
Мирлинд Даку
85′
87
Энри Мукба
Статистика
ЦСКА
Рубин
Желтые карточки
1
1
Удары (всего)
14
16
Удары в створ
8
3
Угловые
2
6
Фолы
9
18
Офсайды
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Владимир Москалев
(Россия, Воронеж)
Боковой судья
Дмитрий Сафьян
(Россия, Москва)
Боковой судья
Артем Перов
(Россия)
ВАР
Андрей Фисенко
(Россия, Владивосток)
Ассистент ВАР
Анатолий Жабченко
(Россия, Краснодар)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти