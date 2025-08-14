Акинфеев высказался об ужесточении лимита на легионеров

— В последнее время много обсуждают ужесточение лимита. Каким он должен быть?
— У меня нет конкретной формулы. Но молодые футболисты должны прогрессировать рядом с топ-легионерами. У нас нет десяти Кисляков, хотя бы пяти Глебовых… Так не только в ЦСКА — в любом клубе. Есть один, два, три — в принципе это нормально. Но они должны развиваться в окружении сильных футболистов.
Когда появился Головин в ЦСКА, рядом были Думбия, Еременко и все остальные. То же самое — с Чаловым. Он стал лучшим бомбардиром именно в той команде. Когда уровень одноклубников ниже — уже сложнее.
По мне, сильных русских и топ-иностранцев должно быть примерно поровну. Понятно, что так не бывает. Но по факту пять-шесть качественных легионеров в составе необходимы.
Автор: Леонид Волотко
Фабио Челестини
Рашид Рахимов
Кирилл Глебов
(Данил Круговой)
7′
Данил Круговой
(Роберту Барбоза Мойзес)
29′
Игорь Дивеев
(Иван Обляков)
33′
Кирилл Глебов
(Матвей Кисляк)
44′
Тамерлан Мусаев
(Роберту Барбоза Мойзес)
56′
Мирлинд Даку
40′
35
Игорь Акинфеев
22
Милан Гайич
78
Игорь Дивеев
90
Матвей Лукин
10
Иван Обляков
31
Матвей Кисляк
17′
27
Роберту Барбоза Мойзес
81′
23
Джамалутдин Абдулкадыров
3
Данил Круговой
64′
18
Лионель Верде
17
Кирилл Глебов
74′
52
Артем Бандикян
7
Матеус Алвес
64′
20
Секу Койта
9
Алеррандро
46′
11
Тамерлан Мусаев
38
Евгений Ставер
2
Егор Тесленко
27
Алексей Грицаенко
15
Игор Вуячич
82′
23
Руслан Безруков
6
Угочукву Иву
70
Дмитрий Кабутов
46′
51
Илья Рожков
7
Александр Юкич
46′
8
Богдан Йочич
22
Велдин Ходжа
74′
21
Александр Зотов
99
Дардан Шабанхаджай
74′
24
Никола Чумич
10
Мирлинд Даку
85′
87
Энри Мукба
Главный судья
Владимир Москалев
(Россия, Воронеж)
Боковой судья
Дмитрий Сафьян
(Россия, Москва)
Боковой судья
Артем Перов
(Россия)
ВАР
Андрей Фисенко
(Россия, Владивосток)
Ассистент ВАР
Анатолий Жабченко
(Россия, Краснодар)
