Акинфеев — о критике тренера вратарей «Краснодара»: «Он прав во всем — я ничего не умею»

— Недавно твою игру публично разобрал тренер вратарей «Краснодара» Савченко. Читал его интервью?
— Не читал, но видел отрывок про себя.
— Его аргументы, почему ты не входишь в топ-3 голкиперов в России: «Игорь играет на инстинктах. Поймал, отбил — все просто.
Игра Сафонова, Агкацева, Латышонка, Адамова намного сложнее. Поэтому они сильнее. В чем? Блокировка ударов при сближении с бьющим. Страховка высокой линии обороны. Игра ногами, в том числе под давлением.
Если правой Акинфеев выносит далеко, то левой почти не отдает. А когда он последний раз выходил из ворот, чтобы подстраховать защитника? Я такого вообще не помню. Сафонов великолепно бросает мяч рукой. Акинфеев, например, так не умеет».
— Согласен с ним полностью. Я вообще ничего не умею! У меня нет 23 трофеев, 25-летней карьеры. Ничего нет. Он совершенно прав. На сто процентов.