Бубнов ответил, кого бы выбрал как тренер — Кордобу или Даку

«Если брать Кордобу и Даку… Но здесь немножко игроки разностилевые. Всё-таки Кордоба побыстрее, функционально сильнее. Он в подкатах, прессингует, всё. Даку на свободных мячах играет. Потом Кордоба выходит и от первой до последней минуты… Даку по настроению, он может удалиться, наорать, ещё что-то, обидеться ходить.



Оба выдающиеся. Даку, по-моему, больше, чем Кордоба, забивает, но неслучайно Кордобу в прошлом году признали лучшим игроком чемпионата. Поэтому здесь их сравнивать нельзя: у Даку одни сильные стороны, у Кордобы — другие. Потом Кордоба играет в очень сильном клубе, а Даку — нет. Сейчас надо посмотреть, как Даку будет в сильном клубе играть (если перейдёт в “Фиорентину”. — Прим. “Чемпионата”). По идее, должен лучше играть, потому что там больше возможностей будет. Однако Сергеев пришёл в более сильный клуб — и не стал, не получилось. Соболев пришёл — тоже не получилось. Это палка о двух концах.



Если бы как тренеру предложили одного на выбор? Я бы Кордобу [выбрал]», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент. Шоу».