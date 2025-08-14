Московское «Динамо» победило «Крылья Советов» в Молодежной футбольной лиге

Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
1-й тайм
Пари Нижний Новгород
0
:
Ростов
0
Все коэффициенты
П1
2.96
X
2.87
П2
2.75
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
Левадия
0
:
Дифферданж
0
Все коэффициенты
П1
2.45
X
2.75
П2
3.55
Футбол. Лига Европы
перерыв
Мидтьюлланн
2
:
Фредрикстад
0
Все коэффициенты
П1
1.03
X
18.00
П2
71.00
Футбол. Лига конференций
перерыв
Арарат-Армения
1
:
Спарта П
1
Все коэффициенты
П1
3.60
X
2.75
П2
2.44
Футбол. Лига конференций
перерыв
Сабах
0
:
Левски
1
Все коэффициенты
П1
6.80
X
3.50
П2
1.70
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
КуПС
1
:
РФШ
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
20:00
Ноа
:
Линколн
Все коэффициенты
П1
1.22
X
5.75
П2
11.00
Футбол. Лига Европы
20:00
Вольфсбергер
:
ПАОК
Все коэффициенты
П1
2.78
X
3.15
П2
2.65
Футбол. Лига Европы
20:00
Бранн
:
Хеккен
Все коэффициенты
П1
1.70
X
4.34
П2
4.80
Футбол. Лига конференций
20:00
Шериф
:
Андерлехт
Все коэффициенты
П1
3.50
X
3.30
П2
2.14
Футбол. Лига конференций
20:00
Омония
:
Араз
Все коэффициенты
П1
1.42
X
4.60
П2
7.40
Футбол. Лига конференций
20:00
Дьер
:
АИК
Все коэффициенты
П1
2.16
X
3.30
П2
3.45
Футбол. Лига конференций
20:00
Пакш
:
Полесье
Все коэффициенты
П1
2.08
X
3.75
П2
3.30
Футбол. Лига конференций
20:00
Хаммарбю
:
Русенборг
Все коэффициенты
П1
2.06
X
3.35
П2
3.30
Футбол. Лига Европы
20:30
Брейдаблик
:
Зриньски
Все коэффициенты
П1
1.96
X
3.60
П2
4.15
Футбол. Лига конференций
20:30
Вадуц
:
АЗ
Все коэффициенты
П1
7.50
X
5.86
П2
1.40
Футбол. Лига конференций
20:30
Бейтар И
:
Рига
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.15
П2
2.95
Футбол. Лига конференций
20:30
Брённбю
:
Викингур Р
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
20:30
Арда
:
Жальгирис К
Все коэффициенты
П1
2.30
X
3.15
П2
3.45
Футбол. Лига Европы
21:00
Маккаби
:
Хамрун Спартанс
Все коэффициенты
П1
1.25
X
7.46
П2
13.75
Футбол. Лига Европы
21:00
Дрита
:
ФКСБ
Все коэффициенты
П1
3.85
X
3.85
П2
1.94
Футбол. Лига Европы
21:00
Утрехт
:
Серветт Ж
Все коэффициенты
П1
1.44
X
5.20
П2
7.00
Футбол. Лига Европы
21:00
Шахтер
:
Панатинаикос
Все коэффициенты
П1
1.72
X
3.85
П2
5.30
Футбол. Лига конференций
21:00
Целе
:
Лугано
Все коэффициенты
П1
2.55
X
3.75
П2
2.80
Футбол. Лига конференций
21:00
Неман
:
Клаксвик
Все коэффициенты
П1
2.22
X
3.40
П2
3.45
Футбол. Лига конференций
21:00
АЕК
:
Арис Л
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.49
П2
6.30
Футбол. Лига конференций
21:00
Маккаби Хайфа
:
Ракув
Все коэффициенты
П1
3.60
X
3.55
П2
2.12
Футбол. Лига конференций
21:00
Бешикташ
:
Сент-Патрик'с Атлетик
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
21:15
Ягеллония
:
Силькеборг
Все коэффициенты
П1
2.25
X
3.70
П2
3.15
Футбол. Лига Европы
21:30
Брага
:
ЧФР
Все коэффициенты
П1
1.35
X
5.49
П2
9.50
Футбол. Лига конференций
21:30
Спартак Тр
:
Университатя Кр
Все коэффициенты
П1
2.03
X
3.80
П2
3.55
Футбол. Лига конференций
21:45
Линфилд
:
Викингур Л
Все коэффициенты
П1
1.38
X
4.89
П2
8.75
Футбол. Лига конференций
21:45
Данди Юнайтед
:
Рапид В
Все коэффициенты
П1
5.70
X
4.40
П2
1.60
Футбол. Лига конференций
21:45
Динамо Тр
:
Хайдук С
Все коэффициенты
П1
4.50
X
3.85
П2
1.80
Футбол. Лига Европы
22:00
Легия
:
АЕК Л
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.43
П2
5.12
Футбол. Лига конференций
22:00
Эгнатия
:
Олимпия Л
Все коэффициенты
П1
3.55
X
3.28
П2
2.22
Футбол. Лига конференций
22:00
Виртус
:
Милсами
Все коэффициенты
П1
6.00
X
5.14
П2
1.52
Футбол. Лига конференций
22:00
Санта-Клара
:
Ларн
Все коэффициенты
П1
1.15
X
8.50
П2
28.00
Футбол. Лига конференций
22:00
Шэмрок Роверс
:
Балкани
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
22:00
Хайберниан
:
Партизан
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
22:00
Аустрия
:
Баник О
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.40
П2
5.30
Футбол. Лига конференций
завершен
Астана
0
:
Лозанна
2
П1
X
П2

Московское «Динамо» победило «Крылья Советов» в Молодежной футбольной лиге

Московское «Динамо» обыграло «Крылья Советов» в матче Молодежной футбольной лиги.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Московское «Динамо» одержало победу над самарскими «Крыльями Советов» в домашнем матче 19-го тура Молодежной футбольной лиги (МФЛ).

Встреча прошла в четверг в подмосковном Новогорске и завершилась победой «Динамо» со счетом 1:0. Единственный гол на свой счет записал Савва Потапов (87-я минута).

«Динамо» набрало 43 очка и догнало лидирующий в турнирной таблице петербургский «Зенит», который в пятницу в гостях сыграет с екатеринбургским «Уралом». «Крылья Советов» (15), потерпевшие четвертое поражение подряд, располагаются на 14-м месте.