Московское «Динамо» победило «Крылья Советов» в Молодежной футбольной лиге

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Московское «Динамо» одержало победу над самарскими «Крыльями Советов» в домашнем матче 19-го тура Молодежной футбольной лиги (МФЛ).
Встреча прошла в четверг в подмосковном Новогорске и завершилась победой «Динамо» со счетом 1:0. Единственный гол на свой счет записал Савва Потапов (87-я минута).
«Динамо» набрало 43 очка и догнало лидирующий в турнирной таблице петербургский «Зенит», который в пятницу в гостях сыграет с екатеринбургским «Уралом». «Крылья Советов» (15), потерпевшие четвертое поражение подряд, располагаются на 14-м месте.