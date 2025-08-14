Мать нападающего «Краснодара» Мукаилова рассказала, как её сын попал в академию клуба

— В шесть лет увлёкся футболом во дворе. В восемь лет отправился в футбольную школу имени Маркарова у нас в Махачкале. Ну, а в 10 лет уехал в академию «Краснодара». Он не показывал мне, насколько ему было тяжело вдали от дома. Иначе я бы вдвойне переживала. Мне и раньше, и сейчас было тяжело, но я ему сильно доверяю.