«Спартак» и «Зенит» в кризисе — и в субботу он может усугубиться. Выправят ли положение Станкович и Семак?

Но сосредоточиться командам стоит в первую очередь именно на футболе. «Зенит» выдал худший старт сезона аж за 17 лет. Всего четыре очка и восьмое место в таблице — не то, что ждут от недавнего гегемона. Сложно представить, что Сергею Семаку простят второй заваленный сезон подряд. Так что уже в самое ближайшее время тренерскому штабу нужно принимать меры. Сейчас складывается ощущение, что он просто не знает, как правильно собрать детали пазла, чтобы получилась логичная и осмысленная картина. Бразильцы Вендел, Жерсон и Энрике играют будто сами по себе, в атаке постоянно ротируются футболисты, но стопроцентного качества никто не дает. В обороне тоже постоянные эксперименты. Есть ли у Семака тактическое видение развития команды и каким образом оно будет реализовано — главный вопрос для питерцев в ближайшее время.