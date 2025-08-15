«Спартак» и «Зенит» в кризисе — и в субботу он может усугубиться. Выправят ли положение Станкович и Семак?

«Балтика» — «Локомотив»: как остановить Батракова?
В самом начале нового сезона мы хвалили «Локо» за результаты и качество игры, но в последнее время фокус сместился на конкретного героя. Алексей Батраков продолжает покорять умы и сердца российских болельщиков, даже если они далеки от симпатий к красно-зеленым. Молодой лидер железнодорожников производит то же впечатление, что Алан Дзагоев и Александр Головин на старте своей карьеры в РПЛ — виден не только выдающийся талант, но и класс, который позволяет выделяться даже на уровне опытных ветеранов и дорогущих легионеров.
Сейчас вряд ли кто-то будет спорить, что Батраков — самый яркий футболист лиги. И дело ведь не только в голах, хотя шесть забитых за четыре матча (и восемь с учетом двух кубковых встреч) действительно производят впечатление. Виктор Гончаренко говорил, что его в первую очередь восхищает скорость мысли Алексея. И тут тяжело не согласиться — помимо технического мастерства, он демонстрирует какое-то не по годам зрелое и молниеносное принятие решений. Он как будто заранее знает, где, когда и каким образом нужно сыграть.
Ключевая задача у Батракова и «Локо» — удержаться на вершине турнирной таблицы. И если команда продолжит демонстрировать то же качество, что и сейчас, особых проблем испытать в ближайшее время не должна. Дело в календаре — каждый соперник в лиге до 4 октября уступает железнодорожникам в классе. Это уже в середине осени пойдут матчи с «Динамо», ЦСКА и «Зенитом», а до того момента можно спокойно набирать очки. Вопрос в том, не станет ли для «Локо» главным соперником он сам, не поверят ли футболисты, что дальше будет так же просто?
С «Балтикой» прогуляться по полю точно не выйдет. Калининградцы вернулись в РПЛ очень уверенно — пока не потерпели ни одного поражения и идут на пятой строчке. Суперкомпьютер Opta дает всего 1,4 процента шанса на вылет. Да, не клеится в Кубке, где недавно проиграли как раз «Локо», но это точно можно простить. В любом случае в матче чемпионата сойдутся основные составы, и там команда Андрея Талалаева может предъявить козыри в виде родного поля, глухой обороны и качественных контратак. Возможно, сама по себе вывеска не самая привлекательная, но нет вопросов, что рубиться в субботу в Калининграде будут знатно.
«Спартак» — «Зенит»: у Станковича и Семака все меньше времени
Центральный матч тура, к которому будет приковано невероятное внимание. Эту игру точно не назовешь встречей двух лучших команд России — учитывая проблемы с организацией и набором очков. Зато это определенно два самых популярных клуба страны с самыми многочисленными армиями болельщиков. Спор, у кого их больше, для них будто важен не меньше, чем спортивные показатели.
Но сосредоточиться командам стоит в первую очередь именно на футболе. «Зенит» выдал худший старт сезона аж за 17 лет. Всего четыре очка и восьмое место в таблице — не то, что ждут от недавнего гегемона. Сложно представить, что Сергею Семаку простят второй заваленный сезон подряд. Так что уже в самое ближайшее время тренерскому штабу нужно принимать меры. Сейчас складывается ощущение, что он просто не знает, как правильно собрать детали пазла, чтобы получилась логичная и осмысленная картина. Бразильцы Вендел, Жерсон и Энрике играют будто сами по себе, в атаке постоянно ротируются футболисты, но стопроцентного качества никто не дает. В обороне тоже постоянные эксперименты. Есть ли у Семака тактическое видение развития команды и каким образом оно будет реализовано — главный вопрос для питерцев в ближайшее время.
Но переломить ситуацию можно максимально эффектно — в гостях у заклятого соперника. Тем более что в «Спартаке» дела еще хуже. Тут уже которую неделю обсуждается целесообразность продолжения сотрудничества со Станковичем. Когда серб покинул ложу после гола махачкалинского «Динамо» в концовке кубкового матча, промелькнула мысль, что это все. Возможно, мы бы и правда уже попрощались с Деяном, не забей Литвинов в концовке. «Спартаку» это, правда, не очень помогло — проиграли по пенальти. Так что эмоциональный фон в команде сейчас точно не на высоте — постоянные ошибки, несыгранность, голевая засуха всех трех нападающих. Сложно вообще найти что-то позитивное в игре красно-белых за последний месяц. И решительно непонятно, на что будет главный расчет в матче с «Зенитом». Разве что на знаменитый дух.
«Динамо» — ЦСКА: команда Карпина продолжит падение?
Во время трансляции матча Кубка между «Динамо» и «Краснодаром» камера иногда выхватывала болельщиков бело-голубых на трибунах, и на их лицах читался вопрос: «Ну как так?» Действительно, игра их любимой команды тем вечером характеризовалась словом «паноптикум» — это было что-то хаотичное, нелепое и даже немного жутковатое. Потери на своей половине поля и кошмарные индивидуальные ошибки защиты привели к позорным 0:4 на табло. Генеральному директору Павлу Пивоварову пришлось извиняться перед обескураженными болельщиками.
Можем смело утверждать — Валерий Карпин попал в клуб именитых тренеров РПЛ, для которых этот сезон стартовал отвратительнейшим образом. При Личке «Динамо» создало образ веселой команды, которая много пропускает, но при этом постоянно наседает на оппонента. Сейчас же пожар преимущественно у своих ворот. А главное — непонятно, что с этим делать. Состав-то у бело-голубых солидный, есть те, вокруг кого можно строить игру. Но пока что-то явно идет не так. Возможно, через пару месяцев мы будем вспоминать этот период как момент притирки Карпина к новой команде, но пока каждый из футболистов действует ниже своего уровня, а главное — не работает вся система.
В ЦСКА ситуация обратная — четко видна тренерская рука, но недостает ресурса, чтобы гарантировать стабильность. В проигранном кубковом матче с «Акроном» было особенно заметно, что армейцам не хватает глубины состава, из которого тренер, как кажется, выжимает максимум. Фабио Челестини проводит ротацию, только не такую обширную, какую мог бы — возможно, лидерам вроде Кисляка, Мойзеса и Кругового понадобится больше времени на отдых, чтобы не столкнуться с перегрузкой. Помочь должны трансферы. Армейцы уже нашли замену уехавшему в ОАЭ Виллиану Роше (скоро должно быть объявлено о подписании Жоао Виктора из «Васко да Гама»). Но необходимо укреплять и атакующую группу — пока там явный дефицит свежих неординарных мыслей.
Московское дерби не обещает быть легким ни для одной из сторон. «Динамо» в психологической яме, ЦСКА периодами набирает очки со скрипом. Потому ждем нестандартные тренерские ходы, от них на данном этапе сезона зависит очень многое.
«Краснодар» — «Сочи»: зажжет ли Сперцян на фоне слухов про АПЛ?
«Краснодар» близок к тому, чтобы вернуть себе лидирующие позиции в российском футболе. Домашнее поражение от «Локомотива» во втором туре могло натолкнуть на негативные суждения, но вот «быки» уже идут вторыми и отстают от лидера всего на три очка. Особенно по матчу с «Динамо» сложилось ощущение, что команда стала гораздо более уверенной в себе. В первые 20 минут игра была равной, но постепенно «Краснодар» просто задавил соперника в середине поля и завладел преимуществом, которое уверенно реализовал. Говорит о смене психологии и один из лидеров Никита Кривцов — мол, теперь футболисты больше верят в победу и выходят на поле с удовольствием, зная себе цену.
Но, возможно, этим летом «быки» потеряют другого ведущего игрока. Эдуард Сперцян подтвердил, что переговоры о его возможном уходе в «Саутгемптон» очень серьезные. Раз говорит об этом сам, значит, многочисленные инсайды не врали, и одна из ярчайших звезд лиги в ближайшее время может уехать в Англию. Но вряд ли это произойдет в самое ближайшее время, так что у Сперцяна еще есть возможность для того, чтобы внести вклад в защиту титула. Остается только ловить, возможно, последние вспышки Эдуарда в нашем чемпионате.
«Сочи» вряд ли навяжет серьезную борьбу — пока команда Роберта Морено кажется попросту неготовой к уровню РПЛ. Да, удалось одержать победу над «Крыльями Советов» в серии пенальти в Кубке и зацепить ничью с «Динамо» в третьем туре чемпионата, но качество игры было откровенно удручающим. Впрочем, вряд ли кто-то ждал от «Сочи» чудес.
Автор: Марк Бессонов