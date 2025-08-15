Сразу три топ-клуба РПЛ поборются за форварда из Европы, Карпин хочет Миранчука в «Динамо». Трансферы и слухи дня

«В настоящий момент начинается обсуждение с московским “Динамо” по переходу Миранчука. Если информация [об интересе от “Динамо”] подтвердится, я буду рад продолжить переговоры напрямую с президентом этого клуба. Ранее у меня уже были очень приятные и конструктивные беседы на другие темы — как с министром спорта России, так и с президентом “Зенита” Санкт-Петербург.



Что касается “Зенита”, мы не обсуждали вопрос по Антону. Интерес к Миранчуку поступал именно со стороны “Динамо”. Что касается деталей и условий, мне еще предстоит их обсудить с президентом московского клуба», — сказал Константин.