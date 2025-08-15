Сразу три топ-клуба РПЛ поборются за форварда из Европы, Карпин хочет Миранчука в «Динамо». Трансферы и слухи дня

Что в России
ЦСКА вступил в борьбу с «Зенитом» и «Спартаком» за нападающего «Фиорентины»
Сразу три российских клуба хотят заполучить аргентинского нападающего «Фиорентины» Лукаса Бельтрана.
Ранее сообщалось, что подписать 24-летнего футболиста хотят «Зенит» и «Спартак». По информации инсайдера Ивана Карпова, в борьбу за Бельтрана теперь вступил ЦСКА, предложив за него «Фиорентине» 12 миллионов евро.
Бельтран в составе «Фиорентины» забил 16 голов и сделал 9 голевых передач в 98 матчах. Transfermarkt оценивает его в 18 миллионов евро.
Карпин подтвердил, что хотел бы видеть Антона Миранчука в «Динамо»
Главный тренер московского «Динамо» и сборной России Валерий Карпин отреагировал на информацию о возможном переходе в столичный клуб российского полузащитника «Сьона» Антона Миранчука.
— Хотим, чтобы вы прокомментировали инсайд, что Антон Миранчук близок к переходу в «Динамо», и что вы на этом настаиваете.
— Меня спросили об этом после какой-то игры на пресс-конференции. Что где-то вышла информация о том, что Антон Миранчук не против, или что его предложили «Динамо»… Не знаю, как задали вопрос. Я сказал: «Да, естественно, почему нет?» Даже если бы был Карраскаль и все остальные.
Я что, в сборную его вызываю просто так? Если он в нормальном состоянии, то можно сказать, что это основной игрок сборной. Я что, скажу, что не хочу основного игрока сборной России?
— Есть и параллельный инсайд, что Бувач против и считает его «сбитым летчиком». Это бред?
— Чушь, конечно, — сказал Карпин в эфире подкаста SMOL FM.
Президент «Сьона» сообщил, что Миранчук может перейти в «Динамо»
Президент «Сьона» Кристиан Константин в беседе с корреспондентом Sport24 Владиславом Шапиро рассказал, что полузащитник швейцарской команды Антон Миранчук может перейти в московское «Динамо».
«В настоящий момент начинается обсуждение с московским “Динамо” по переходу Миранчука. Если информация [об интересе от “Динамо”] подтвердится, я буду рад продолжить переговоры напрямую с президентом этого клуба. Ранее у меня уже были очень приятные и конструктивные беседы на другие темы — как с министром спорта России, так и с президентом “Зенита” Санкт-Петербург.
Что касается “Зенита”, мы не обсуждали вопрос по Антону. Интерес к Миранчуку поступал именно со стороны “Динамо”. Что касается деталей и условий, мне еще предстоит их обсудить с президентом московского клуба», — сказал Константин.
Экс-футболист «Локомотива» перешел в «Сьон» в сентябре прошлого года, его контракт действует до лета 2026 года. 29-летний Миранчук в 25 матчах за швейцарский клуб забил два гола и сделал три голевые передачи.
«Спартак» отказался отпускать Угальде в аренду в «Фейеноорд» и требует 25 млн евро за трансфер
«Спартак» не согласился отпускать нападающего Манфреда Угальде в аренду в «Фейеноорд».
По информации De Telegraaf, руководство российского клуба сообщило представителям нидерландского клуба о том, что аренда костариканца «абсолютно невозможна», добавив, что этим летом Угальде может покинуть клуб только при условии, что за него заплатят 25 млн евро. «Спартак», по слухам, точно не отпустит игрока за меньшую сумму, поскольку он слишком важен для клуба.
Представляющий интересы Угальде Натан ван Куперен, который часто бывает в Москве, считает, что у «Фейеноорда» есть шанс подписать Манфреда, и утверждает, что игрок готов пойти на сокращение зарплаты ради возвращения в Эредивизи. При этом важно отметить, что «Фейеноорд» никогда в своей истории не покупал футболиста дороже 13 млн евро, которые были уплачены этим летом за переход Сема Стейна.
Что в Европе
«Истанбул Башакшехир» сообщил о проблеме перевода денег ЦСКА за покупку Файзуллаева
Пресс-служба турецкого «Истанбул Башакшехир» сообщила о трудностях при переводе денег за покупку полузащитника московского ЦСКА Аббосбека Файзуллаева.
Ранее Файзуллаев перешел из ЦСКА в «Башакшехир» за 7,5 миллиона евро, подписав контракт до лета 2030 года.
— Правильно ли я понимаю, что Файзуллаев пока не может играть за «Башакшехире», так как клуб еще не выплатил ЦСКА деньги?
— Проблем с оплатой за трансфер нет, но есть проблема с переводом денег, — сообщили в пресс-службе «Истанбула» для «Матч ТВ».
21-летний Аббосбек Файзуллаев выступал за ЦСКА с 2023 года, провел 72 матча, забил 8 голов и отдал 22 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает узбека в 8 миллионов евро.
Источник: «Манчестер Сити» вступил в переговоры с «Реалом» по трансферу Родриго
Нападающий «Реала» Родриго может продолжить карьеру в «Манчестер Сити».
Как утверждает инсайдер Николо Скира (390 тыс. подписчиков в сети X), стороны уже провели первые положительные переговоры.
«Горожане» готовы предложить бразильцу контракт до 2030 года. Решение остается за Родриго: если он согласится, то «Реал» начнет переговоры о трансфере в 100 миллионов евро.
Ранее появлялась информация, что «сливочные» готовы включить форварда в сделку по переходу полузащитника «Сити» Родри.
Автор: Владимир Менес