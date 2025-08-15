Бакаев жалеет о видео со «стрелкой» после перехода в «Зенит»: «Согласился по глупости. А потом подумал: “Е-мое!”

— Ты словил много хейта за переход в «Зенит» от болельщиков «Спартака».
— Называли иудой, свистели, когда выходил на поле в матчах с ними. Но вот буквально на прошлой неделе встретил парня в магазине — здесь, в Тушино, где живу. Он попросил сфоткаться, а в конце добавил: «Спасибо за детство!».
— Фанатов «Спартака» больше задел не сам твой переход в «Зенит», а видео, где ты показываешь «стрелку».
— Ох, да. Согласился на это по своей глупости. На тот момент толком не осознавал, что делаю. А потом подумал: «Е-мое!» Сильно пожалел, что показал «стрелку». Это было неправильно.