Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
20:00
Жирона
:
Райо Вальекано
Все коэффициенты
П1
2.35
X
3.33
П2
3.41
Футбол. Франция
21:45
Ренн
:
Марсель
Все коэффициенты
П1
3.61
X
3.66
П2
2.14
Футбол. Англия
22:00
Ливерпуль
:
Борнмут
Все коэффициенты
П1
1.32
X
6.18
П2
9.00
Футбол. Испания
22:30
Вильярреал
:
Овьедо
Все коэффициенты
П1
1.43
X
4.74
П2
9.20
Футбол. Лига конференций
завершен
Аустрия
1
:
Баник О
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Хайберниан
2
:
Партизан
3
П1
X
П2

«Новый Дзанетти» прилетел в Москву. Защитник ди Лучано перейдет в ЦСКА

Усиление для красно-синих.

Источник: Соцсети

В это летнее трансферное окно самым активным топ-клубом РПЛ, пожалуй, является ЦСКА — у армейцев происходит масштабная перестройка. Из клуба ушли Аббосбек Файзулаев, Виллиан Роша, Келлвен, Кристиян Бистрович, Миралем Пьянич, Рифат Жемалетдинов. Состав команды пополнили Матеус Алвес и Лионель Верде. Также на подходе еще несколько новичков, в том числе аргентинский правый защитник Рамиро ди Лучано. Он уже прилетел в Москву для завершения трансфера.

Первое интервью

21-летний игрок приземлился в московском аэропорту утром 15 августа, сообщил корреспондент «СЭ». В отличие от Жедсона Фернандеша, который перед подписанием контракта убегал от СМИ, аргентинец спокойно поговорил с журналистами. В частности, ди Лучано рассказал, почему решил перейти в ЦСКА.

— Что ты знаешь о ЦСКА?

— По правде говоря, я очень рад этой возможности. Так что у меня очень позитивные ожидания, и, в общем, я собираюсь выложиться по полной при игре за ЦСКА.

— Что ты знаешь о Москве?

— Я не очень много знаю о городе. Я впервые приезжаю сюда, но думаю, что все будет очень позитивно.

— Почему ты решил перейти в ЦСКА?

— Потому что это очень большой клуб, я много слышал о нем. Надеюсь, я смогу воспользоваться этим шансом в своей карьере, а также по максимуму помочь клубу добиться самых высоких результатов, — сказал Рамиро «СЭ».

Источник: Спорт-Экспресс

Кто такой ди Лучано?

Молодой аргентинец из «Банфилда» покупается на замену Келлвену для конкуренции с Гайичем. Его переход — уже решенное дело, осталось лишь уладить формальности. По данным «СЭ», сумма трансфера составит 1,3 миллиона евро, а контракт будет подписан на четыре года.

Ди Лучано — воспитанник «Банфилда», дебютировал во взрослом чемпионате Аргентины только в прошлом году. В сезоне-2024/25 он провел 18 встреч во всех турнирах и отдал 2 голевые передачи.

Рамиро — невысокий, но крепко сложенный защитник, который прежде всего ориентирован на оборону. В период игры за молодежку аргентинская пресса называла его «новым Дзанетти». Выделить качества будущего новичка армейцев пока сложно в силу небольшого количества матчей во взрослом футболе, но многие эксперты отмечают его дисциплинированность и самоотверженность.

ЦСКА не раз показывал, что умеет находить таланты, грамотно развивать их сильные качества и затем выгодно перепродавать. Возможно, это как раз тот случай.

Автор: Роман Кольцов