«Новый Дзанетти» прилетел в Москву. Защитник ди Лучано перейдет в ЦСКА

В это летнее трансферное окно самым активным топ-клубом РПЛ, пожалуй, является ЦСКА — у армейцев происходит масштабная перестройка. Из клуба ушли Аббосбек Файзулаев, Виллиан Роша, Келлвен, Кристиян Бистрович, Миралем Пьянич, Рифат Жемалетдинов. Состав команды пополнили Матеус Алвес и Лионель Верде. Также на подходе еще несколько новичков, в том числе аргентинский правый защитник Рамиро ди Лучано. Он уже прилетел в Москву для завершения трансфера.
Первое интервью
21-летний игрок приземлился в московском аэропорту утром 15 августа, сообщил корреспондент «СЭ». В отличие от Жедсона Фернандеша, который перед подписанием контракта убегал от СМИ, аргентинец спокойно поговорил с журналистами. В частности, ди Лучано рассказал, почему решил перейти в ЦСКА.
— Что ты знаешь о ЦСКА?
— По правде говоря, я очень рад этой возможности. Так что у меня очень позитивные ожидания, и, в общем, я собираюсь выложиться по полной при игре за ЦСКА.
— Что ты знаешь о Москве?
— Я не очень много знаю о городе. Я впервые приезжаю сюда, но думаю, что все будет очень позитивно.
— Почему ты решил перейти в ЦСКА?
— Потому что это очень большой клуб, я много слышал о нем. Надеюсь, я смогу воспользоваться этим шансом в своей карьере, а также по максимуму помочь клубу добиться самых высоких результатов, — сказал Рамиро «СЭ».
Кто такой ди Лучано?
Молодой аргентинец из «Банфилда» покупается на замену Келлвену для конкуренции с Гайичем. Его переход — уже решенное дело, осталось лишь уладить формальности. По данным «СЭ», сумма трансфера составит 1,3 миллиона евро, а контракт будет подписан на четыре года.
Ди Лучано — воспитанник «Банфилда», дебютировал во взрослом чемпионате Аргентины только в прошлом году. В сезоне-2024/25 он провел 18 встреч во всех турнирах и отдал 2 голевые передачи.
Рамиро — невысокий, но крепко сложенный защитник, который прежде всего ориентирован на оборону. В период игры за молодежку аргентинская пресса называла его «новым Дзанетти». Выделить качества будущего новичка армейцев пока сложно в силу небольшого количества матчей во взрослом футболе, но многие эксперты отмечают его дисциплинированность и самоотверженность.
ЦСКА не раз показывал, что умеет находить таланты, грамотно развивать их сильные качества и затем выгодно перепродавать. Возможно, это как раз тот случай.
Автор: Роман Кольцов