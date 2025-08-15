«Ответ убил». Вот что сказал Ваноли Бакаеву после последнего матча Зелимхана за «Спартак»

— За неделю до трансфера ты выиграл Кубок России со «Спартаком». При этом в чемпионской раздевалке на тебе лица не было.
— Представьте, что я чувствовал! Во всех матчах Кубка выходил в старте, тут забил, там забил. И вот исторический финал, предыгровая тренировка — Ваноли меня не ставит. Думаю: «Как так?!» Просто шок. В финале даже пяти минут не дал сыграть! А я понимал: это мой последний матч за «Спартак». Как сейчас помню наш разговор с Паоло после того финала. Я спросил: «Тренер, почему не выпустили? Это была моя последняя игра за родной клуб».
— Что Ваноли?
— Его ответ убил: «Нет, Бака, это не последний твой матч за “Спартак”. Ты скоро переподпишешь контракт».
— Это как? Ты же сразу после финала объявил об уходе.
— Сам не пойму, зачем Ваноли так сказал. Я уверен, что заслужил сыграть в том финале. Даже не говорю в основе — хотя бы минуту! И у нас ведь даже конфликтов не было с Паоло, шикарно общались. До сих пор в шоке, — сказал Бакаев в интервью корреспондентам Sport24 Александру Муйжнеку и Андрею Бабичу.