«Ответ убил». Вот что сказал Ваноли Бакаеву после последнего матча Зелимхана за «Спартак»

Бывший полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев признался, что до сих пор не понимает, почему Паоло Ваноли не дал ему сыграть в финале Кубка России против «Динамо» (2:1) в конце мая 2022 года.

Источник: AP 2024

— За неделю до трансфера ты выиграл Кубок России со «Спартаком». При этом в чемпионской раздевалке на тебе лица не было.

— Представьте, что я чувствовал! Во всех матчах Кубка выходил в старте, тут забил, там забил. И вот исторический финал, предыгровая тренировка — Ваноли меня не ставит. Думаю: «Как так?!» Просто шок. В финале даже пяти минут не дал сыграть! А я понимал: это мой последний матч за «Спартак». Как сейчас помню наш разговор с Паоло после того финала. Я спросил: «Тренер, почему не выпустили? Это была моя последняя игра за родной клуб».

— Что Ваноли?

— Его ответ убил: «Нет, Бака, это не последний твой матч за “Спартак”. Ты скоро переподпишешь контракт».

— Это как? Ты же сразу после финала объявил об уходе.

— Сам не пойму, зачем Ваноли так сказал. Я уверен, что заслужил сыграть в том финале. Даже не говорю в основе — хотя бы минуту! И у нас ведь даже конфликтов не было с Паоло, шикарно общались. До сих пор в шоке, — сказал Бакаев в интервью корреспондентам Sport24 Александру Муйжнеку и Андрею Бабичу.