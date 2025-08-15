Дмитрий Аленичев: «“Спартак” не станет чемпионом. “Зенит” точно вернется в гонку»

В общем, о каком чемпионстве тут может идти речь… Если, допустим, тренер уйдет, придет новый… Большие-большие вопросы. Это во-первых. Во-вторых, я даже до начала чемпионата процентов 10, максимум 20 отдавал на то, что красно-белые возьмут золото: предпочтение еще тогда отдавал «Зениту» и «Краснодару», который хочет доказать, что прошлый год не был случайностью, как многие говорят. Вот побороться за тройку красно-белым реально. Есть проблемы в обороне, но учитывая атакующий потенциал — если Барко приведет себя в порядок, если Угальде и Гарсия сделают то же самое, если Жедсон заиграет, то почему нет? Светлое пятно — это Маркиньос. Трудяга, очень квалифицированный футболист. На мой взгляд, один из ключевых в «Спартаке», назвал его в тройке лучших в сезоне-2024/25. Но при всем при этом команда «Спартак» в четырех турах забивает четыре гола… И с кем встречались — «Акрон», «Балтика», «Динамо» (Махачкала), «Локомотив». Вдумайтесь — четыре при таких соперниках! А пропускает от них восемь!