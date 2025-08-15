Дмитрий Аленичев: «“Спартак” не станет чемпионом. “Зенит” точно вернется в гонку»

Не нравится состояние Станковича
— По результатам разных соцопросов именно «Зенит» является самым популярным клубом в России, в голосовании же, которое провел «СЭ», с небольшим преимуществом победил «Спартак». А у вас какое мнение?
— Может, такие опросы были проведены в Санкт-Петербурге и его окрестностях? При всем уважении, это, конечно, не так. А если мы уберем Северную столицу и Москву, посмотрим на другие города… Например, недавно побывал в Екатеринбурге, где был на турнире, где участвовали 300 человек. Так вот из десяти, что ко мне подходили, семеро — болельщики «Спартака», трое — «Зенита». До этого летал в один из городов Челябинской области — Аша. Там процентов 90 болельщиков поддерживают красно-белых. И так по всей Сибири и Дальнему Востоку.
Поклонникам «Зенита» хотелось бы быть на первом месте, тем более учитывая гегемонию команды в чемпионате в последние годы. Правда, есть одно «но»… Если в течение десяти следующих лет Питер возьмет восемь чемпионств, а костяк будут составлять футболисты, похожие на Аршавина, Кержакова, Денисова, Малафеева, то тогда гегемония «Спартака» в плане популярности закончится, открыто признаю. Но сейчас это не так. Если бы сегодня за сине-бело-голубых играли россияне, то количество болельщиков увеличилось бы в разы. Но поскольку там велик процент иностранцев, лидерства в этом смысле быть не может.
— Что, на ваш взгляд, происходит со «Спартаком» и с «Зенитом» на старте сезона? Похожи ли их ситуации?
— Начну с «Зенита». Приведу пример из «Порту» моих времен. Перед приходом Жозе Моуринью нас возглавлял тренер, который работал полгода, и команда шла на 5-м месте. Его уволили посреди сезона. Тогда в составе было десять бразильцев. При этом семь-восемь из них не соответствовали уровню клуба. Пришел Моуринью и стал резать по живому: через месяц осталось только трое бразильцев, среди которых Дерлей и Деку — люди, взявшие потом Лигу чемпионов и Кубок УЕФА. И вот закончился бардак после того, как убрали лишних, — как в раздевалке, так и на футбольном поле порядок обеспечивал капитан Жорже Кошта, который, к сожалению, совсем недавно скоропостижно скончался. Это и дало результат в течение двух лет.
Подобного сейчас, возможно, не хватает и «Зениту». Питер пошел по бразильскому курсу, плюс есть колумбийцы Кассьерра и Барриос. И что касается бразильцев, такое ощущение, что они приехали сюда играть на одной ноге — чувствуется вальяжность. Поэтому понимаю Семака, ему нелегко. Возможно, руководство клуба придет к тому, что я говорил о «Порту» — не более трех бразильцев в команде. Если «Зенит» пойдет на такое, то, считаю, хуже не станет. Думаю, нынешнее количество бразильцев не лучшим образом сказывается на коллективе. Мне так кажется со стороны, но я этот путь прошел и знаю, о чем говорю.
— А в чем причина бед «Спартака»?
— В первую очередь мне не нравится психоэмоциональное состояние Станковича. Такое ощущение, что он устал от команды, от «Спартака». Просто каким Деян был в начале и какой он сейчас… Тем более серб недавно на пресс-конференции публично сказал, что есть три варианта: уволить тренера, не уволить или тренер уходит сам. То есть это посыл болельщикам, руководству и, может быть, самому себе. И это напрягает. Если Станкович уйдет из «Спартака», то будет честным: «Ребята, я устал». Либо Деян не видит необходимости продолжать работу, может быть, игроки уже не воспринимают его идеи.
Но при этом у него могут быть претензии к руководству: не до конца укомплектовали состав, не докупили людей. Впрочем, и у футболистов, не исключаю, есть вопросы к Станковичу: по тренировочному процессу, по выбору состава, тактике и так далее. Но мне очень хочется, чтобы ребята для начала покопались в себе. Не в партнерах, не в главном тренере, не в менеджменте — именно в себе.
Видел цитату некоторых спартаковцев — будем биться за Станковича. А биться надо не за него. Хочу донести до игроков, начиная от вратаря Саши Максименко, капитана, и до центральных нападающих: задумайтесь — болельщикам красно-белых сейчас стыдно при встрече с поклонниками «Локомотива»! Потому что тут купили одного за 20 миллионов евро, другого — а разность мячей в РПЛ после четырех туров 4−8! И людям реально неловко смотреть в глаза фанатам «Локо», где российский костяк и 12 очков из 12.
Вот о чем нужно подумать. И после игры не в модный клуб отправляться или в ресторан с супругой — а взять флешку с записью о прошедшего матча, отстраниться от всех, в одиночестве посмотреть на себя со стороны и сделать выводы. Конечно, знаю, что с ребятами проводят теоретические занятия. Но 20−30 минут общего собрания — не та польза, как если бы я посмотрел на собственную игру и сделал выводы.
— Вы говорите, что Станкович устал, тогда зачем, по-вашему, он весной переподписал контракт?
— Может быть, и не устал. Концовка чемпионата, ему руководство предлагает продление… Мы все знаем проблемные позиции в «Спартаке» — центральный и крайний защитники. Они Деяну до сих пор не куплены. Не исключено, что Станкович настаивал, но ему сказали «нет».
У меня есть личный пример. Благодарен Леониду Арнольдовичу Федуну, который приобрел Фернандо — тогда я настоял. У нас возникли разногласия — дорогой игрок, 12,5 миллиона евро… Говорил владельцу: «Этот парень нужен — центральный полузащитник, станет столпом команды». Леонид Арнольдович пошел навстречу, и сделка состоялась. И как Фернандо выглядел на поле! Это действительно фигура.
— Одна в последнем чемпионском сезоне.
— Да. И при этом я не понимаю присутствия двух футболистов в «Спартаке». Медина — как он вообще попал в команду?! И Солари — как бы аргентинца ни пытались раскручивать. Выложили 12 миллионов евро — как говорит Валера Карпин: «Ну и?..» И если этой пары не было бы, то, так понимаю, на эти деньги реально купить центрального и крайнего защитников. Посмотрите на Бабича, каким он был, когда приехал, и какой сейчас. Играет на 30, максимум на 50 процентов. Видимо, все устраивает в Москве, зачем напрягаться?.. Вспомните Жиго: в порядке парень, отдавался на сто процентов. Да, без ошибок на обходился, но в целом — топ! И сравните с нынешним Бабичем — небо и земля…
В общем, о каком чемпионстве тут может идти речь… Если, допустим, тренер уйдет, придет новый… Большие-большие вопросы. Это во-первых. Во-вторых, я даже до начала чемпионата процентов 10, максимум 20 отдавал на то, что красно-белые возьмут золото: предпочтение еще тогда отдавал «Зениту» и «Краснодару», который хочет доказать, что прошлый год не был случайностью, как многие говорят. Вот побороться за тройку красно-белым реально. Есть проблемы в обороне, но учитывая атакующий потенциал — если Барко приведет себя в порядок, если Угальде и Гарсия сделают то же самое, если Жедсон заиграет, то почему нет? Светлое пятно — это Маркиньос. Трудяга, очень квалифицированный футболист. На мой взгляд, один из ключевых в «Спартаке», назвал его в тройке лучших в сезоне-2024/25. Но при всем при этом команда «Спартак» в четырех турах забивает четыре гола… И с кем встречались — «Акрон», «Балтика», «Динамо» (Махачкала), «Локомотив». Вдумайтесь — четыре при таких соперниках! А пропускает от них восемь!
На кону — весь сезон
— Что думаете о «Зените»? Вернется в борьбу за чемпионство?
— Однозначно!
— Каким вам видится матч питерцев с красно-белыми? На кого ставите?
— Хотелось бы, чтобы «Спартак» порадовал. Болельщики подходят, спрашивают: «Что делать?» У меня ответ один: «Терпите». Просто не могу ничего больше сказать. Самому немного неудобно даже… В прошлом году, помню, спартаковцы дома победили «Зенит» — гостей тогда просто не было на поле! Москвичи показали сумасшедшую самоотдачу! Какая страсть в глазах сверкала! И какой футбол был! На месте Станковича включил бы запись той встречи команде и сказал бы: «Ребята, постарайтесь сделать то же самое». Это был бы прекрасный посыл от главного тренера. Зенитовцы ведь даже голову поднимать не успевали. Конечно, «Спартак» находился в отличной физической форме — в отличие от того, что происходит сейчас. Но тем не менее надо постараться повторить…
Что касается «Зенита». Насколько понимаю, какие-то выводы после «Ахмата» сделаны — потому что это уже ни в какие ворота не лезет. Какое-то пижонство на поле присутствует со стороны бразильских легионеров. Если Семак достучится до них (а я думаю, что должен, потому что не первый год работает с южноамериканцами), то, конечно, мы увидим очень хорошую, зрелищную и результативную игру.
А в целом на кону стоит чуть ли не весь сезон для обоих клубов. В случае поражения одной из команд, даже не могу представить, что с ней произойдет в дальнейшем.
Лимит нужно ужесточать. Но тревожит рост цен на россиян и их зарплаты
— Совсем недавно министерство спорта объявило, что лимит на легионеров будет ужесточен. Вы поддерживаете это?
— Посмотрите на «Локомотив»! Там доверяют россиянам — и как раскрылись ребята! Батраков, армейцы Глебов и Кисляк — это же фантастика для нашего чемпионата. Конечно, я за определенное ужесточение лимита — единственное, поднимутся цены на наших футболистов, и непропорционально мастерству их зарплаты. Вот этот аспект тревожит.
— Так Минспорта как раз хочет ввести потолок зарплат в футболе. Сработает?
— Глубоко в этом сомневаюсь. Значит, найдут какую-то серую схему…
— Лидерство «Локомотива» — это шок?
— Не шок, конечно. Но очень сильно удивляет. Если бы мне раньше сказали, что железнодорожники наберут столько очков на старте, поспорил бы. Меня впечатляет то, что показала команда. Но «Локо» еще будет терять очки, прогнозирую спад в какой-то момент. Но то, как сейчас выглядят красно-зеленые, какая там атмосфера, — это подкупает. Все это заслуга штаба и футболистов, которые с большим уважением относятся к тренерам. Также уверен, что существует полное взаимопонимание между Галактионовым и руководством клуба.
— Но на чемпионство «Локо» пока не поставили бы?
— Нет. Еще даже не ясно, попадет ли он в тройку. Тем более там молодежь — ей пока не хватает опыта. Не торопился бы с прогнозом на золото.