Аленичев назвал двух лишних футболистов в «Спартаке»

Дмитрий Аленичев, самый титулованный футболист в истории России — победитель Лиги чемпионов и Кубка УЕФА в составе «Порту», бывший главный тренер «Спартака», в интервью «СЭ» назвал игроков, которые, по его мнению, не отвечают уровню красно-белых.

Источник: РИА "Новости"

«Я не понимаю присутствия двух футболистов в “Спартаке”, — сказал Аленичев. — Медина — как он вообще попал в команду?! И Солари — как бы аргентинца ни пытались раскручивать. Выложили 12 миллионов евро — как говорит Валера Карпин: “Ну и?..”

И если этой пары не было бы, то, так понимаю, на эти деньги реально купить центрального и крайнего защитников. Посмотрите на Бабича, каким он был, когда приехал, и какой сейчас. Играет на 30, максимум на 50 процентов. Видимо, все устраивает в Москве, зачем напрягаться?.. Вспомните Жиго: в порядке парень, отдавался на сто процентов. Да, без ошибок не обходился, но в целом — топ! И сравните с нынешним Бабичем — небо и земля…», — сказал Аленичев.

Спартак
1:1
Первый тайм: 0:0
Динамо Мх
Футбол, Кубок России, Группа C
12.08.2025, 20:45 (МСК UTC+3)
Лукойл Арена
Главные тренеры
Деян Станкович
Хасанби Биджиев
Голы
Спартак
Руслан Литвинов
90+5′
Динамо Мх
Гамид Агаларов
87′
Составы команд
Спартак
1
Илья Помазун
88
Егор Гузиев
90′
2
Олег Рябчук
27
Игорь Дмитриев
31′
28
Даниил Зорин
47
Роман Зобнин
97
Даниил Денисов
55′
66′
24
Никита Массалыга
82
Даниил Хлусевич
76′
68
Руслан Литвинов
25
Данил Пруцев
76′
18
Наиль Умяров
9
Манфред Угальде
66′
7
Пабло Солари
85′
91
Антон Заболотный
76′
35
Кристофер Мартинс
Динамо Мх
27
Давид Волк
70
Валентин Пальцев
22
Мохамед Аззи
90+4′
16
Уссем Мрезиг
5
Джемал Табидзе
77
Темиркан Сундуков
53
Шамиль Гаджиев
65′
9
Ражаб Магомедов
10
Джавад Хоссейннеджад
62′
47
Никита Глушков
28
Сердер Сердеров
62′
25
Гамид Агаларов
99
Муталип Алибеков
46′
19
Кирилл Зинович
78′
21
Абдулпаша Джабраилов
77′
6
Мехди Мубарик
Статистика
Спартак
Динамо Мх
Желтые карточки
4
2
Судейская бригада
Главный судья
Владислав Целовальников
(Россия, Астрахань)
Боковой судья
Дмитрий Ермаков
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Ярослав Калиниченко
(Россия, Пермь)
ВАР
Евгений Буланов
(Россия, Саранск)
Ассистент ВАР
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
