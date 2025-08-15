Константин Лепёхин объяснил неудачный старт «Зенита» в РПЛ

«Матч “Спартак” — “Зенит” — отдельный особый матч вне зависимости от турнирного положения. Невозможно предугадать, будет открытая игра или с минимальным количеством голов. А сегодняшняя ситуация команда откладывает психологический отпечаток.



Говоря о неудачном начале “Зенита”, не думаю, что случилось что-то сверхъестественное. Мы видим, что проблемы были и в прошлом сезоне, и в позапрошлое чемпионство случилось за 20 минут в последнем туре. Нет такой уверенности, которая была два-три года назад. Это перешло и в этот сезон из прошлого. Ничего нового в “Зените” не произошло, чего не было полгода назад. Как теряли очки, так и теряют. Но пока ничего катастрофического не произошло. Сезон длинный, вполне возможно, что через 10 туров “Зенит” будет на первом месте, а, может, наоборот — отвалится от группы лидеров», — сказал Лепёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.