Тренер «Ахмата» Черчесов высказался о предстоящей игре с «Крыльями Советов»

«Стартовали они удачно. В матче с “Пари НН” дожали соперника. Мы готовимся к серьёзному матчу дома и хотим проявить свои лучшие качества, добиться положительного результата. Мы, как и соперник, играем через два дня на третий. Тут всё одинаково», — сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».