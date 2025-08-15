Ричмонд
«Пари НН» подписал футболиста, забившего гол в ворота сборной России

Футбольный клуб «Пари НН» и минское «Динамо» достигли соглашения о трансфере защитника Вадима Пигаса. Контракт рассчитан на три года. Об этом сообщает пресс-служба нижегородского клуба.

Источник: Sport24

«У защитника есть международный опыт. Пигас провел 17 матчей в квалификациях Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций. Добро пожаловать Вадим! Желаем успехов, удачи, дальнейшего профессионального роста и побед вместе с нашей командой», — говорится в сообщении «Пари НН».

Пигас — воспитанник борисовского БАТЭ. Первым профессиональным клубом футболиста стала «Ислочь», в которой он провел три сезона, после чего перешел в «Динамо» В активе 24-летнего футболиста пять матчей и один гол в составе сборной Беларуси. Единственный мяч Пигас забил в товарищеском матче против сборной России (1:4).

В составе минского клуба Пигас стал чемпионом Беларуси и обладателем Суперкубка страны.