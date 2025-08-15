«Пари НН» подписал футболиста, забившего гол в ворота сборной России

Пигас — воспитанник борисовского БАТЭ. Первым профессиональным клубом футболиста стала «Ислочь», в которой он провел три сезона, после чего перешел в «Динамо» В активе 24-летнего футболиста пять матчей и один гол в составе сборной Беларуси. Единственный мяч Пигас забил в товарищеском матче против сборной России (1:4).