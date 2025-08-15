Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
20:00
Жирона
:
Райо Вальекано
Все коэффициенты
П1
2.44
X
3.25
П2
3.19
Футбол. Франция
21:45
Ренн
:
Марсель
Все коэффициенты
П1
3.95
X
3.73
П2
1.97
Футбол. Англия
22:00
Ливерпуль
:
Борнмут
Все коэффициенты
П1
1.31
X
6.20
П2
9.50
Футбол. Испания
22:30
Вильярреал
:
Овьедо
Все коэффициенты
П1
1.43
X
4.70
П2
9.20
Футбол. Первая лига
16.08
Уфа
:
Родина
Все коэффициенты
П1
2.92
X
3.16
П2
2.56
Футбол. Англия
16.08
Астон Вилла
:
Ньюкасл Юнайтед
Все коэффициенты
П1
2.33
X
3.75
П2
3.02

Эсекьель Барко подвёл итоги своего первого года в «Спартаке»

Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко подвёл итоги своего первого года в составе московского клуба.

Источник: Чемпионат.com

Барко выступает за красно-белых с июля 2024 года.

«Позади уже год с тех пор, как я стал игроком “Спартака”. Оцениваю это время для себя как позитивное. И ценю каждый момент, который провожу в команде. Каждую тренировку, каждый матч. 15 голов и девять результативных передач в 41 матче. Доволен ли я такой статистикой? Меня не сильно волнуют эти цифры. И не хочу выделять какой-то конкретный гол или ассист. Цель в любом случае одна — титулы вместе с командой.

Да, в прошлом сезоне нам не удалось выиграть трофеи, о которых мы так мечтали. Всё шло хорошо, но в концовке мы не справились. Наверное, уже нет смысла рассуждать о том, почему именно так случилось. Все были расстроены и разочарованы. Отрезок после зимней паузы был очень насыщенным и интенсивным. Необходимо было пройти его от и до на максимальном уровне концентрации. Нам это не удалось. Потеряли очки там, где это недопустимо, а потом было уже поздно», — приводит слова Барко официальный сайт клуба.