Двух футболистов ЦСКА внесли в список «Миротворца»

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Российские футболисты московского ЦСКА Кирилл Глебов и Матвей Кисляк попали в базу «Миротворца», сообщается на сайте украинского ресурса.
«Миротворец» обвинил игроков ЦСКА в «посягательстве на суверенитет и территориальную целостность Украины» по причине того, что 10 мая они вышли на поле с детьми участников СВО. Это произошло перед матчем 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2024/25 против «Краснодара» в рамках мероприятий, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Глебову 19 лет. Воспитанник ЦСКА выступает за основную команду с лета 2023 года. В составе армейцев полузащитник провел 50 матчей, в которых забил семь голов.
Кисляку 20 лет. Он также является воспитанником академии ЦСКА. Полузащитник представляет взрослую команду «красно-синих» с зимы 2024 года. За клуб он провел 49 игр, в которых отметился пятью голами.
Ранее в базу сайта были внесены другие действующие и бывшие игроки клуба, включая Игоря Акинфеева, Данила Кругового, Виллиана Рошу, Сашу Зделара, Ивана Облякова, Тамерлана Мусаева, Рифата Жемалетдинова, Аббосбека Файзуллаева, Милана Гайича, Мойзеса и Игоря Дивеева. Кроме футболистов, в списке значатся генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев, акционер клуба Евгений Гинер и экс-тренер Марко Николич.
Сайт «Миротворец» известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их «изменниками родины». Весной 2016 года «Миротворец» опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию «тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов». Действия владельцев сайта «Миротворец» критиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, оценивая публикации как «прямой призыв к расправе над журналистами». В базу данных сайта «Миротворец» также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.