«Спартак» сообщил, что все билеты на матч 5-го тура РПЛ с «Зенитом» были реализованы

Благодарим болельщиков, которые готовы поддержать команду в непростой период против принципиального соперника. Давайте вместе сделаем всё, чтобы матч сложился для «Спартака» успешно! До встречи на «Лукойл Арене»!" — говорится в заявлении на официальном сайте клуба.