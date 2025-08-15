Ричмонд
«Спартак» сообщил, что все билеты на матч 5-го тура РПЛ с «Зенитом» были реализованы

Пресс-служба московского «Спартака» сообщила, что все билеты на домашний матч красно-белых с санкт-петербургским «Зенитом» в рамках 5-го тура Российской Премьер-Лиги были реализованы.

Источник: Чемпионат.com

Встреча состоится в эту субботу, 16 августа, и пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» в Москве.

«Это уже четвёртый солдаут в 2025 году: весной “Лукойл Арена” была заполнена на матчах с “Зенитом”, ЦСКА и “Ростовом”.

Благодарим болельщиков, которые готовы поддержать команду в непростой период против принципиального соперника. Давайте вместе сделаем всё, чтобы матч сложился для «Спартака» успешно! До встречи на «Лукойл Арене»!" — говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

После четырёх стартовых туров Российской Премьер-Лиги первое место в турнирной таблице занимает московский «Локомотив», набравший 12 очков. На второй строчке располагается «Краснодар», тройку лидеров замыкают «Крылья Советов». «Зенит» с пятью очками находится на восьмом месте, а «Спартак» с четырьмя очками — 11-й.