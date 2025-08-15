Писарев — о Карпине: абсолютно такая же история была у Алонсо, когда он пришёл в «Байер»

«Карпин пришёл не для того, чтобы на эмоциях быстро дать результат. Он хочет кардинально всё поменять. Абсолютно такая же история была у Хаби Алонсо в 2022 году, когда он пришёл в леверкузенский “Байер”. В первый сезон он занял шестое место, а на следующий год стал чемпионом. Поэтому если ты хочешь в такой непростой лиге дать результат и завоевать трофей, то нужна ломка команды, а на неё нужно много времени», — сказал Писарев в эфире «Матч ТВ».