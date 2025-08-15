Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
1-й тайм
Ливерпуль
0
:
Борнмут
0
Все коэффициенты
П1
1.33
X
6.00
П2
9.75
Футбол. Франция
1-й тайм
Ренн
0
:
Марсель
0
Все коэффициенты
П1
4.15
X
3.25
П2
2.07
Футбол. Испания
22:30
Вильярреал
:
Овьедо
Все коэффициенты
П1
1.42
X
4.90
П2
9.00
Футбол. Первая лига
16.08
Уфа
:
Родина
Все коэффициенты
П1
2.92
X
3.16
П2
2.56
Футбол. Англия
16.08
Астон Вилла
:
Ньюкасл Юнайтед
Все коэффициенты
П1
2.31
X
3.71
П2
3.05
Футбол. Испания
завершен
Жирона
1
:
Райо Вальекано
3
П1
X
П2

Писарев — о Карпине: абсолютно такая же история была у Алонсо, когда он пришёл в «Байер»

Тренер сборной России Николай Писарев высказался о работе Валерия Карпина на посту главного тренера московского «Динамо».

Источник: Чемпионат.com

После четырёх туров РПЛ бело-голубые занимают девятое место в турнирной таблице, записав в свой актив пять очков. За четыре матча команда одержала одну победу, дважды сыграла вничью и потерпела одно поражение.

«Карпин пришёл не для того, чтобы на эмоциях быстро дать результат. Он хочет кардинально всё поменять. Абсолютно такая же история была у Хаби Алонсо в 2022 году, когда он пришёл в леверкузенский “Байер”. В первый сезон он занял шестое место, а на следующий год стал чемпионом. Поэтому если ты хочешь в такой непростой лиге дать результат и завоевать трофей, то нужна ломка команды, а на неё нужно много времени», — сказал Писарев в эфире «Матч ТВ».

Напомним, Карпин покинул «Ростов» в феврале 2025 года перед стартом весенней части Российской Премьер-Лиги. Он возглавлял клуб с 2022 года. Место Карпина во главе «Ростова» занял испанец Джонатан Альба. Позже Карпин подписал контрактное соглашение с московским «Динамо».