Батраков — самый дорогой футболист РПЛ по версии CIES, Луис Энрике — второй

Стоимость игрока оценивается в € 38−44 млн. На втором месте находится крайний нападающий «Зенита» Луис Энрике (€ 32−37 млн). Замыкает тройку лидеров полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк, чья стоимость оценивается в € 28−33 млн.
Топ-10 самых дорогих футболистов РПЛ по версии CIES:
- Алексей Батраков («Локомотив») — € 38−44 млн;
- Луис Энрике («Зенит») — € 32−37 млн;
- Матвей Кисляк (ЦСКА) — € 28−33 млн;
- Константин Тюкавин («Динамо» Москва) — € 19−22 млн;
- Манфред Угальде («Спартак») — € 19−22 млн;
- Станислав Агкацев («Краснодар») — € 13−15 млн;
- Илья Рожков («Рубин») — € 7,8−9 млн;
- Иван Комаров («Ростов») — € 5,3−6,2 млн;
- Сауль Гуарирапа («Сочи») — € 4,9−5,7 млн;
- Вадим Раков («Крылья Советов») — € 4,2−4,9 млн.
