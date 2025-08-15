Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
2-й тайм
Вильярреал
2
:
Овьедо
0
Все коэффициенты
П1
1.05
X
15.00
П2
35.00
Футбол. Первая лига
12:30
Уфа
:
Родина
Все коэффициенты
П1
2.92
X
3.16
П2
2.56
Футбол. Англия
14:30
Астон Вилла
:
Ньюкасл Юнайтед
Все коэффициенты
П1
2.31
X
3.71
П2
3.05
Футбол. Англия
завершен
Ливерпуль
4
:
Борнмут
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ренн
1
:
Марсель
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Жирона
1
:
Райо Вальекано
3
П1
X
П2

Батраков — самый дорогой футболист РПЛ по версии CIES, Луис Энрике — второй

20-летний атакующий полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков является самым дорогим футболистом Мир Российской Премьер-Лиги по версии Международного центра спортивных исследований (CIES).

Источник: Чемпионат.com

Стоимость игрока оценивается в € 38−44 млн. На втором месте находится крайний нападающий «Зенита» Луис Энрике (€ 32−37 млн). Замыкает тройку лидеров полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк, чья стоимость оценивается в € 28−33 млн.

Топ-10 самых дорогих футболистов РПЛ по версии CIES:

  1. Алексей Батраков («Локомотив») — € 38−44 млн;
  2. Луис Энрике («Зенит») — € 32−37 млн;
  3. Матвей Кисляк (ЦСКА) — € 28−33 млн;
  4. Константин Тюкавин («Динамо» Москва) — € 19−22 млн;
  5. Манфред Угальде («Спартак») — € 19−22 млн;
  6. Станислав Агкацев («Краснодар») — € 13−15 млн;
  7. Илья Рожков («Рубин») — € 7,8−9 млн;
  8. Иван Комаров («Ростов») — € 5,3−6,2 млн;
  9. Сауль Гуарирапа («Сочи») — € 4,9−5,7 млн;
  10. Вадим Раков («Крылья Советов») — € 4,2−4,9 млн.

