Дзюба опубликовал видеопослание к хейтерам: «Бейте меня, ненавидьте меня — мне плевать на вас!»

Форвард «Акрона» Артем Дзюба выложил в своем Telegram-канале видео, обратившись к хейтерам.

Источник: РИА "Новости"

На ролике запечатлены моменты празднования футболистом голов. Видео сопровождается музыкальной композицией американского певца Майкла Джексона «They don’t care about us» («Им наплевать на нас»).

«Бейте меня, ненавидьте меня, вы никогда не сможете сломать меня! Заставляйте меня, вам никогда не сломать меня! Обманывайте меня, судите меня. Все меня обманывают! Бейте меня, убивайте меня, не ваше дело! Я хочу сказать лишь одно: “Мне плевать на вас!” — говорится в тексте, размещенном на видео.

Нападающий выступает за «Акрон» с сентября 2024 года. Ранее он играл за «Локомотив», «Адану Демирспор», тульский «Арсенал», «Зенит», «Ростов», «Томь» и «Спартак». 36-летний Дзюба является лучшим бомбардиром в истории российского футбола, чемпионатов России и национальной команды.