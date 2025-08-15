Дзюба опубликовал видеопослание к хейтерам: «Бейте меня, ненавидьте меня — мне плевать на вас!»

«Бейте меня, ненавидьте меня, вы никогда не сможете сломать меня! Заставляйте меня, вам никогда не сломать меня! Обманывайте меня, судите меня. Все меня обманывают! Бейте меня, убивайте меня, не ваше дело! Я хочу сказать лишь одно: “Мне плевать на вас!” — говорится в тексте, размещенном на видео.