Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
1-й тайм
Астон Вилла
0
:
Ньюкасл Юнайтед
0
Все коэффициенты
П1
2.45
X
3.54
П2
2.98
Футбол. Премьер-лига
15:00
Балтика
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
2.62
X
3.25
П2
2.87
Футбол. Англия
17:00
Брайтон
:
Фулхэм
Все коэффициенты
П1
1.88
X
3.89
П2
4.20
Футбол. Англия
17:00
Сандерленд
:
Вест Хэм
Все коэффициенты
П1
3.45
X
3.30
П2
2.29
Футбол. Англия
17:00
Тоттенхэм Хотспур
:
Бернли
Все коэффициенты
П1
1.57
X
4.52
П2
6.90
Футбол. Премьер-лига
17:30
Спартак
:
Зенит
Все коэффициенты
П1
3.20
X
3.25
П2
2.55
Футбол. Франция
18:00
Ланс
:
Лион
Все коэффициенты
П1
2.46
X
3.68
П2
2.94
Футбол. Первая лига
18:00
Сокол
:
Ротор
Все коэффициенты
П1
3.20
X
2.90
П2
2.60
Футбол. Первая лига
19:00
Арсенал
:
Енисей
Все коэффициенты
П1
1.93
X
3.33
П2
4.37
Футбол. Первая лига
19:00
Чайка
:
Шинник
Все коэффициенты
П1
2.70
X
3.02
П2
3.05
Футбол. Англия
19:30
Вулверхэмптон
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
6.10
X
4.76
П2
1.56
Футбол. Франция
20:00
Монако
:
Гавр
Все коэффициенты
П1
1.27
X
7.20
П2
12.25
Футбол. Премьер-лига
20:30
Ахмат
:
Крылья Советов
Все коэффициенты
П1
1.97
X
3.59
П2
4.27
Футбол. Испания
20:30
Мальорка
:
Барселона
Все коэффициенты
П1
7.80
X
5.40
П2
1.42
Футбол. Франция
22:05
Ницца
:
Тулуза
Все коэффициенты
П1
2.18
X
3.42
П2
3.60
Футбол. Испания
22:30
Алавес
:
Леванте
Все коэффициенты
П1
2.20
X
3.16
П2
3.90
Футбол. Испания
22:30
Валенсия
:
Реал Сосьедад
Все коэффициенты
П1
2.51
X
3.06
П2
3.30
Футбол. Первая лига
завершен
Уфа
0
:
Родина
0
П1
X
П2

Мостовой: «Спартак» не распадется после ухода Станковича

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего матча 5-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом».

Источник: Сергей Фадеичев/ТАСС

«Сегодняшний матч — переломный момент для обеих команд. Станкович проведет последний матч в “Спартаке”, если проиграет “Зениту”? А куда девать двухлетний контракт? Хотя каких только увольнений я не видел. С одной стороны, даже хорошо. Ты уходишь, получаешь деньги и уезжаешь. В принципе ничего плохого. Хотя Станкович столько заработал за футбольную карьеру, что вопрос не в деньгах.

Посмотрите, ушел Николич и никто не вспоминает. Уже никто и фамилию не называет, а кричали, что без него команду нельзя представить. Ушел Личка — то же самое. Если Станкович захочет — уйдет. “Спартак” же не распадется. “Спартак” был, есть и будет всегда. Невзирая на то, кто приходит и уходит. “Спартак” создавали другие люди. И они останутся в памяти навсегда», — сказал Мостовой «СЭ».

В субботу, 16 августа, «Зенит» на выезде сыграет против «Спартака» в 5-м туре РПЛ. Начало матча — в 17.30 по московскому времени.

Футбол. Премьер-лига
16.08
Спартак
:
Зенит
Все коэффициенты
П1
3.20
X
3.25
П2
2.55