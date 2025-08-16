Мостовой: «Спартак» не распадется после ухода Станковича

«Сегодняшний матч — переломный момент для обеих команд. Станкович проведет последний матч в “Спартаке”, если проиграет “Зениту”? А куда девать двухлетний контракт? Хотя каких только увольнений я не видел. С одной стороны, даже хорошо. Ты уходишь, получаешь деньги и уезжаешь. В принципе ничего плохого. Хотя Станкович столько заработал за футбольную карьеру, что вопрос не в деньгах.



Посмотрите, ушел Николич и никто не вспоминает. Уже никто и фамилию не называет, а кричали, что без него команду нельзя представить. Ушел Личка — то же самое. Если Станкович захочет — уйдет. “Спартак” же не распадется. “Спартак” был, есть и будет всегда. Невзирая на то, кто приходит и уходит. “Спартак” создавали другие люди. И они останутся в памяти навсегда», — сказал Мостовой «СЭ».