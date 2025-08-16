Губерниев ответил на выпад Бубнова в свой адрес: «Продолжу быть авторитетным футбольным обозревателем»

«Я с уважением отношусь к Александру Викторовичу Бубнову, который реально был крутым как футболист. Отдаю должное его карьере. Его ценил не только Бесков, но и Лобановский. С еще большим уважением я отношусь к тренерской карьере Александра Викторовича. Работа Бубнова во многих европейских командах запомнилась вне всяких сомнений. Он неоднократно поднимал кубки над головой, разные трофеи в качестве тренера.



Фактически Бубнов является продолжателем знаменитых тренерских историй — Качалин, Маслов, Аркадьев, Бесков, Лобановский, Ахалкаци, Бубнов. Поэтому я, безусловно, прислушаюсь к его словам и продолжу по-прежнему быть авторитетным футбольным обозревателем», — приводит слова Губерниева «ВсеПроСпорт».