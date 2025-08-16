Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Балтика
1
:
Локомотив
0
Все коэффициенты
П1
1.63
X
3.55
П2
8.25
Футбол. Англия
2-й тайм
Астон Вилла
0
:
Ньюкасл Юнайтед
0
Все коэффициенты
П1
10.00
X
1.86
П2
3.00
Футбол. Англия
17:00
Брайтон
:
Фулхэм
Все коэффициенты
П1
1.90
X
3.86
П2
4.20
Футбол. Англия
17:00
Сандерленд
:
Вест Хэм
Все коэффициенты
П1
3.50
X
3.27
П2
2.30
Футбол. Англия
17:00
Тоттенхэм Хотспур
:
Бернли
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.30
П2
7.00
Футбол. Премьер-лига
17:30
Спартак
:
Зенит
Все коэффициенты
П1
3.20
X
3.25
П2
2.52
Футбол. Франция
18:00
Ланс
:
Лион
Все коэффициенты
П1
2.46
X
3.68
П2
2.94
Футбол. Первая лига
18:00
Сокол
:
Ротор
Все коэффициенты
П1
3.20
X
2.90
П2
2.60
Футбол. Первая лига
19:00
Арсенал
:
Енисей
Все коэффициенты
П1
1.93
X
3.33
П2
4.37
Футбол. Первая лига
19:00
Чайка
:
Шинник
Все коэффициенты
П1
2.70
X
3.02
П2
3.05
Футбол. Англия
19:30
Вулверхэмптон
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
6.29
X
4.62
П2
1.56
Футбол. Франция
20:00
Монако
:
Гавр
Все коэффициенты
П1
1.27
X
7.25
П2
12.50
Футбол. Премьер-лига
20:30
Ахмат
:
Крылья Советов
Все коэффициенты
П1
1.97
X
3.59
П2
4.27
Футбол. Испания
20:30
Мальорка
:
Барселона
Все коэффициенты
П1
7.80
X
5.43
П2
1.40
Футбол. Франция
22:05
Ницца
:
Тулуза
Все коэффициенты
П1
2.18
X
3.43
П2
3.64
Футбол. Испания
22:30
Алавес
:
Леванте
Все коэффициенты
П1
2.20
X
3.16
П2
3.90
Футбол. Испания
22:30
Валенсия
:
Реал Сосьедад
Все коэффициенты
П1
2.52
X
3.06
П2
3.26
Футбол. Первая лига
завершен
Уфа
0
:
Родина
0
П1
X
П2

«Балтика» — «Локомотив»: стартовые составы команд на матч 5-го тура РПЛ-2025/2026

Сегодня, 16 августа, стартует 5-й тур Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026.

Источник: Чемпионат.com

В рамках игрового дня в Калининграде состоится матч местной «Балтики» и московского «Локомотива». Стартовый свисток прозвучит в 15:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Команды назвали стартовые составы.

Стартовые составы команд.

«Балтика»: Бориско (вратарь), Варатынов, Гассама, Андраде, Бевеев, Мендель (капитан), И. Петров, Саусь, Титков, М. Петров, Хиль.

«Локомотив»: Митрюшкин (вратарь), Монтес, Ненахов, Сильянов, Морозов, Баринов (капитан), Бакаев, Батраков, Карпукас, Руденко, Комличенко.

Из-за автоматической дисквалификации за перебор жёлтых карточек матч пропустит нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьёв.

В среду, 13 августа, команды проводили игру в рамках Фонбет Кубка России в Москве. Железнодорожники одержали победу со счётом 2:0.

После четырёх туров РПЛ «Локомотив» набрал 12 очков и является единоличным лидером чемпионата, на три очка опережая «Краснодар». «Балтика» с восемью очками занимает в турнирной таблице лиги пятое место.

Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Балтика
1
:
Локомотив
0
Все коэффициенты
П1
1.63
X
3.55
П2
8.25