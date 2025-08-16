Губерниев: «Зенит» выиграет, а Станковича уволят. Иначе в «Спартаке» продолжится агония

— «Зенит» выиграет, а Станковича уволят. И тогда «Спартаку» нужно назначать Талалаева или Шалимова. Иначе продолжится агония, если Станковича не уволят или поставят очередного Румпельштильцхена. А нужно, конечно, российский специалист — я даже фамилии назвал. Но для этого, конечно, надо будет договариваться с «Балтикой» или «Факелом». Уверен, что «Зенит», возможно, не крупно, но обыграет «Спартак» сегодня, — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.