Футбол. Англия
1-й тайм
Астон Вилла
0
:
Ньюкасл Юнайтед
0
Футбол. Премьер-лига
15:00
Балтика
:
Локомотив
Футбол. Англия
17:00
Брайтон
:
Фулхэм
Футбол. Англия
17:00
Сандерленд
:
Вест Хэм
Футбол. Англия
17:00
Тоттенхэм Хотспур
:
Бернли
Футбол. Премьер-лига
17:30
Спартак
:
Зенит
Футбол. Франция
18:00
Ланс
:
Лион
Футбол. Первая лига
18:00
Сокол
:
Ротор
Футбол. Первая лига
19:00
Арсенал
:
Енисей
Футбол. Первая лига
19:00
Чайка
:
Шинник
Футбол. Англия
19:30
Вулверхэмптон
:
Манчестер Сити
Футбол. Франция
20:00
Монако
:
Гавр
Футбол. Премьер-лига
20:30
Ахмат
:
Крылья Советов
Футбол. Испания
20:30
Мальорка
:
Барселона
Футбол. Франция
22:05
Ницца
:
Тулуза
Футбол. Испания
22:30
Алавес
:
Леванте
Футбол. Испания
22:30
Валенсия
:
Реал Сосьедад
Футбол. Первая лига
завершен
Уфа
0
:
Родина
0
Губерниев: «Зенит» выиграет, а Станковича уволят. Иначе в «Спартаке» продолжится агония

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился ожиданиями от матча 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и «Зенитом», который состоится сегодня, 16 августа.

Источник: РИА "Новости"

— «Зенит» выиграет, а Станковича уволят. И тогда «Спартаку» нужно назначать Талалаева или Шалимова. Иначе продолжится агония, если Станковича не уволят или поставят очередного Румпельштильцхена. А нужно, конечно, российский специалист — я даже фамилии назвал. Но для этого, конечно, надо будет договариваться с «Балтикой» или «Факелом». Уверен, что «Зенит», возможно, не крупно, но обыграет «Спартак» сегодня, — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

