Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Балтика
1
:
Локомотив
0
Все коэффициенты
П1
1.50
X
3.65
П2
14.00
Футбол. Англия
17:00
Брайтон
:
Фулхэм
Все коэффициенты
П1
1.90
X
3.86
П2
4.30
Футбол. Англия
17:00
Сандерленд
:
Вест Хэм
Все коэффициенты
П1
3.50
X
3.27
П2
2.30
Футбол. Англия
17:00
Тоттенхэм Хотспур
:
Бернли
Все коэффициенты
П1
1.57
X
4.27
П2
7.00
Футбол. Премьер-лига
17:30
Спартак
:
Зенит
Все коэффициенты
П1
3.20
X
3.25
П2
2.52
Футбол. Франция
18:00
Ланс
:
Лион
Все коэффициенты
П1
2.46
X
3.68
П2
2.94
Футбол. Первая лига
18:00
Сокол
:
Ротор
Все коэффициенты
П1
3.20
X
2.90
П2
2.60
Футбол. Первая лига
19:00
Арсенал
:
Енисей
Все коэффициенты
П1
1.93
X
3.33
П2
4.37
Футбол. Первая лига
19:00
Чайка
:
Шинник
Все коэффициенты
П1
2.70
X
3.02
П2
3.05
Футбол. Англия
19:30
Вулверхэмптон
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
6.29
X
4.62
П2
1.56
Футбол. Франция
20:00
Монако
:
Гавр
Все коэффициенты
П1
1.27
X
7.25
П2
12.50
Футбол. Премьер-лига
20:30
Ахмат
:
Крылья Советов
Все коэффициенты
П1
2.00
X
3.59
П2
4.27
Футбол. Испания
20:30
Мальорка
:
Барселона
Все коэффициенты
П1
7.80
X
5.43
П2
1.40
Футбол. Франция
22:05
Ницца
:
Тулуза
Все коэффициенты
П1
2.18
X
3.43
П2
3.64
Футбол. Испания
22:30
Алавес
:
Леванте
Все коэффициенты
П1
2.20
X
3.16
П2
3.90
Футбол. Испания
22:30
Валенсия
:
Реал Сосьедад
Все коэффициенты
П1
2.52
X
3.06
П2
3.26
Футбол. Англия
завершен
Астон Вилла
0
:
Ньюкасл Юнайтед
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Уфа
0
:
Родина
0
П1
X
П2

«Спартак» — «Зенит»: стартовые составы команд на матч 5-го тура РПЛ-2025/2026

Сегодня, 16 августа, состоится матч 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Спартак» и «Зенит».

Источник: РИА "Новости"

Сегодня, 16 августа, состоится матч 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Спартак» и «Зенит». Игра пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Артём Чистяков. Стартовый свисток судьи прозвучит в 17:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд.

«Спартак»: Максименко, Дуарте, Бабич, Литвинов, Денисов, Барко, Маркиньос, Умяров, Мартинс, Жедсон, Угальде.

«Зенит»: Адамов, Сантос, Дркушич, Алип, Барриос, Вендел, Жерсон, Энрике, Мантуан, Педро, Кассьерра.

После четырёх туров чемпионата России красно-белые набрали четыре очка и занимают 11-е место. Сине-бело-голубые заработали пять очков и располагаются на восьмой строчке.

В минувшем туре «Спартак» уступил «Локомотиву» со счётом 2:4, а «Зенит» проиграл «Ахмату» (0:1).

Футбол. Премьер-лига
16.08
Спартак
:
Зенит
Все коэффициенты
П1
3.20
X
3.25
П2
2.52
