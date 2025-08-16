Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Спартак
0
:
Зенит
0
Все коэффициенты
П1
3.05
X
3.46
П2
2.60
Футбол. Англия
1-й тайм
Брайтон
0
:
Фулхэм
0
Все коэффициенты
П1
2.25
X
2.87
П2
4.33
Футбол. Англия
1-й тайм
Сандерленд
0
:
Вест Хэм
0
Все коэффициенты
П1
3.75
X
2.70
П2
2.50
Футбол. Англия
1-й тайм
Тоттенхэм Хотспур
1
:
Бернли
0
Все коэффициенты
П1
1.30
X
5.00
П2
13.00
Футбол. Франция
18:00
Ланс
:
Лион
Все коэффициенты
П1
2.60
X
3.68
П2
2.94
Футбол. Первая лига
18:00
Сокол
:
Ротор
Все коэффициенты
П1
3.20
X
2.90
П2
2.60
Футбол. Первая лига
19:00
Арсенал
:
Енисей
Все коэффициенты
П1
1.93
X
3.33
П2
4.37
Футбол. Первая лига
19:00
Чайка
:
Шинник
Все коэффициенты
П1
2.70
X
3.02
П2
3.05
Футбол. Англия
19:30
Вулверхэмптон
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
6.28
X
4.60
П2
1.56
Футбол. Франция
20:00
Монако
:
Гавр
Все коэффициенты
П1
1.27
X
7.31
П2
12.75
Футбол. Премьер-лига
20:30
Ахмат
:
Крылья Советов
Все коэффициенты
П1
2.00
X
3.59
П2
4.27
Футбол. Испания
20:30
Мальорка
:
Барселона
Все коэффициенты
П1
7.80
X
5.60
П2
1.41
Футбол. Франция
22:05
Ницца
:
Тулуза
Все коэффициенты
П1
2.18
X
3.42
П2
3.67
Футбол. Испания
22:30
Алавес
:
Леванте
Все коэффициенты
П1
2.20
X
3.16
П2
3.86
Футбол. Испания
22:30
Валенсия
:
Реал Сосьедад
Все коэффициенты
П1
2.52
X
3.06
П2
3.26
Футбол. Премьер-лига
завершен
Балтика
1
:
Локомотив
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Астон Вилла
0
:
Ньюкасл Юнайтед
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Уфа
0
:
Родина
0
П1
X
П2

«Локомотив» впервые не победил в этом сезоне РПЛ, сыграв вничью с «Балтикой»

«Балтика» сыграла вничью с московским «Локомотивом» в матче 5-го тура Мир РПЛ.

Источник: ФК "Балтика"

Встреча в Калининграде завершилась со счётом 1:1.

В составе балтийцев на 3-й минуте отличился Брайан Хиль, которому ассистировал Максим Петров.

У железнодорожников голом отметился Николай Комличенко, который подправил мяч в ворота после удара Дмитрия Баринова со штрафного.

На 64-й минуте вышедший на замену нападающий «Балтики» Чинонсо Оффор промахнулся практически по пустым воротам Антона Митрюшкина, не попав в створ ударом с линии вратарской.

«Балтика» продлила беспроигрышную серию в РПЛ до пяти матчей (три ничьи и две победы), команда набрала 9 очков и идёт второй в турнирной таблице. «Локомотив» впервые в сезоне чемпионата России не победил, но с 13 очками идёт на первом месте.

В следующем туре 24 августа команда Андрея Талалаева сыграет в гостях с «Сочи». «Локомотив» под руководством Михаила Галактионова днём ранее примет «Ростов».

Балтика
1:1
Первый тайм: 1:0
Локомотив
Футбол, Премьер-лига, Тур 5
16.08.2025, 15:00 (МСК UTC+3)
Ростех Арена
Главные тренеры
Андрей Талалаев
Михаил Галактионов
Голы
Балтика
Брайан Александр Хиль
(Максим Петров)
3′
Локомотив
Николай Комличенко
(Дмитрий Баринов)
80′
Составы команд
Балтика
67
Максим Бориско
2
Сергей Варатынов
4
Натан Гассама
16
Кевин Андраде
17
Владислав Саусь
32′
23
Мингиян Бевеев
73
Максим Петров
65′
10
Илья Петров
91
Брайан Александр Хиль
61′
90
Чиносо Оффор
22
Николай Титков
57′
77′
25
Александр Филин
8
Андрей Мендель
18′
11
Юрий Ковалев
77′
19
Сергей Пряхин
Локомотив
1
Антон Митрюшкин
45
Александр Сильянов
7
Зелимхан Бакаев
83
Алексей Батраков
27
Николай Комличенко
85
Евгений Морозов
23
Сесар Монтес
6
Дмитрий Баринов
24
Максим Ненахов
59′
2
Кристиан Рамирес
19
Александр Руденко
75′
14
Никита Салтыков
93
Артем Карпукас
75′
99
Руслан Мялковский
Статистика
Балтика
Локомотив
Желтые карточки
3
0
Удары (всего)
16
13
Удары в створ
4
4
Угловые
6
7
Фолы
19
9
Офсайды
2
0
Судейская бригада
Главный судья
Иван Абросимов
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Егор Болховитин
(Россия, Ленинградская область)
Боковой судья
Кирилл Большаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Ассистент ВАР
Павел Шадыханов
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти