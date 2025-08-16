«Локомотив» впервые не победил в этом сезоне РПЛ, сыграв вничью с «Балтикой»

Встреча в Калининграде завершилась со счётом 1:1.
В составе балтийцев на 3-й минуте отличился Брайан Хиль, которому ассистировал Максим Петров.
У железнодорожников голом отметился Николай Комличенко, который подправил мяч в ворота после удара Дмитрия Баринова со штрафного.
На 64-й минуте вышедший на замену нападающий «Балтики» Чинонсо Оффор промахнулся практически по пустым воротам Антона Митрюшкина, не попав в створ ударом с линии вратарской.
«Балтика» продлила беспроигрышную серию в РПЛ до пяти матчей (три ничьи и две победы), команда набрала 9 очков и идёт второй в турнирной таблице. «Локомотив» впервые в сезоне чемпионата России не победил, но с 13 очками идёт на первом месте.
В следующем туре 24 августа команда Андрея Талалаева сыграет в гостях с «Сочи». «Локомотив» под руководством Михаила Галактионова днём ранее примет «Ростов».
Андрей Талалаев
Михаил Галактионов
Брайан Александр Хиль
(Максим Петров)
3′
Николай Комличенко
(Дмитрий Баринов)
80′
67
Максим Бориско
2
Сергей Варатынов
4
Натан Гассама
16
Кевин Андраде
17
Владислав Саусь
32′
23
Мингиян Бевеев
73
Максим Петров
65′
10
Илья Петров
91
Брайан Александр Хиль
61′
90
Чиносо Оффор
22
Николай Титков
57′
77′
25
Александр Филин
8
Андрей Мендель
18′
11
Юрий Ковалев
77′
19
Сергей Пряхин
1
Антон Митрюшкин
45
Александр Сильянов
7
Зелимхан Бакаев
83
Алексей Батраков
27
Николай Комличенко
85
Евгений Морозов
23
Сесар Монтес
6
Дмитрий Баринов
24
Максим Ненахов
59′
2
Кристиан Рамирес
19
Александр Руденко
75′
14
Никита Салтыков
93
Артем Карпукас
75′
99
Руслан Мялковский
Главный судья
Иван Абросимов
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Егор Болховитин
(Россия, Ленинградская область)
Боковой судья
Кирилл Большаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Ассистент ВАР
Павел Шадыханов
(Россия, Москва)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти