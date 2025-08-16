«Локомотив» впервые не победил в этом сезоне РПЛ, сыграв вничью с «Балтикой»

«Балтика» продлила беспроигрышную серию в РПЛ до пяти матчей (три ничьи и две победы), команда набрала 9 очков и идёт второй в турнирной таблице. «Локомотив» впервые в сезоне чемпионата России не победил, но с 13 очками идёт на первом месте.