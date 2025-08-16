«Пушка» Баринова спасла «Локо»! А промах «Балтики» будет сниться его автору в кошмарах

Это была встреча двух самых системных команд старта сезона. Пусть и идеология у них разная: «Балтика» — про высокий прессинг, бешеную физику и строгое выполнение всех тренерских идей. «Локомотив» — про скорость в финальной трети, активные фланги и стильный креатив, строящийся благодаря светлой голове Алексея Батракова. Но главное для обеих историй — результат. У москвичей четыре победы подряд и первое место в таблице. У калининградцев, которые в этом сезоне вернулись в РПЛ, две победы и две ничьих. При этом среди соперников уже были «Спартак», «Динамо», «Крылья» и «Оренбург». Набрать с ними восемь очков — удивление для тех, кто внимательно не наблюдал за строительством талалаевской модели.