Фанаты «Спартака» освистали Соболева в матче с «Зенитом»

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Болельщики московского «Спартака» устроили свист в адрес бывшего нападающего команды Александра Соболева в матче пятого тура чемпионата России по футболу против петербургского «Зенита», сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.
Встреча проходит в Москве. Соболев вышел во втором тайме под свист болельщиков «Спартака».
В первом тайме на 15-й минуте форвард «Зенита» Матео Кассьерра забил гол, добив мяч после нереализованного пенальти. На 18-й минуте Маркиньос сравнял счет. На 38-й минуте Жедсон Фернандеш вывел «Спартак» вперед, забив дебютный гол за клуб.
Соболев перешел из «Спартака» в «Зенит» в августе 2024 года. За «Спартак» на счету форварда 58 голов в 140 встречах.