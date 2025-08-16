«Спартак» и «Зенит» сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

Встреча в Москве завершилась со счетом 2:2. На 15-й минуте форвард «Зенита» Матео Кассьерра забил гол, добив мяч после нереализованного пенальти. На 18-й минуте Маркиньос сравнял счет. На 38-й минуте Жедсон Фернандеш вывел «Спартак» вперед, забив дебютный гол за клуб. Экс-игрок «красно-белых» Александр Соболев вернул равенство на 63-й минуте и не стал праздновать забитый мяч.