Футбол. Англия
1-й тайм
Вулверхэмптон
0
:
Манчестер Сити
0
Все коэффициенты
П1
7.00
X
4.40
П2
1.53
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Арсенал
1
:
Енисей
2
Все коэффициенты
П1
5.50
X
3.30
П2
1.85
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Чайка
1
:
Шинник
1
Все коэффициенты
П1
3.40
X
2.65
П2
2.90
Футбол. Франция
2-й тайм
Ланс
0
:
Лион
1
Все коэффициенты
П1
19.00
X
4.33
П2
1.35
Футбол. Первая лига
2-й тайм
Сокол
1
:
Ротор
0
Все коэффициенты
П1
1.21
X
5.80
П2
50.00
Футбол. Франция
20:00
Монако
:
Гавр
Все коэффициенты
П1
1.27
X
7.44
П2
12.75
Футбол. Премьер-лига
20:30
Ахмат
:
Крылья Советов
Все коэффициенты
П1
2.00
X
3.55
П2
4.05
Футбол. Испания
20:30
Мальорка
:
Барселона
Все коэффициенты
П1
8.00
X
5.57
П2
1.40
Футбол. Франция
22:05
Ницца
:
Тулуза
Все коэффициенты
П1
2.18
X
3.42
П2
3.67
Футбол. Испания
22:30
Алавес
:
Леванте
Все коэффициенты
П1
2.21
X
3.13
П2
3.87
Футбол. Испания
22:30
Валенсия
:
Реал Сосьедад
Все коэффициенты
П1
2.49
X
3.11
П2
3.30
Футбол. Премьер-лига
завершен
Спартак
2
:
Зенит
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
1
:
Фулхэм
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Сандерленд
3
:
Вест Хэм
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Тоттенхэм Хотспур
3
:
Бернли
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Балтика
1
:
Локомотив
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Астон Вилла
0
:
Ньюкасл Юнайтед
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Уфа
0
:
Родина
0
П1
X
П2

«Спартак» и «Зенит» сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

«Спартак» сыграл вничью с «Зенитом» в матче РПЛ.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Московский «Спартак» и петербургский «Зенит» сыграли вничью в матче пятого тура чемпионата России по футболу.

Встреча в Москве завершилась со счетом 2:2. На 15-й минуте форвард «Зенита» Матео Кассьерра забил гол, добив мяч после нереализованного пенальти. На 18-й минуте Маркиньос сравнял счет. На 38-й минуте Жедсон Фернандеш вывел «Спартак» вперед, забив дебютный гол за клуб. Экс-игрок «красно-белых» Александр Соболев вернул равенство на 63-й минуте и не стал праздновать забитый мяч.

Спартак
2:2
Первый тайм: 2:1
Зенит
Футбол, Премьер-лига, Тур 5
16.08.2025, 17:30 (МСК UTC+3)
Лукойл Арена
Главные тренеры
Деян Станкович
Сергей Семак
Голы
Спартак
Маркиньос
(Эсекиэль Барко)
18′
Жедсон Фернандеш
(Кристофер Мартинс)
38′
Зенит
Матео Кассьерра
15′
Александр Соболев
63′
Нереализованные пенальти
Спартак
Эсекиэль Барко
88′
Зенит
Матео Кассьерра
14′
Составы команд
Спартак
98
Александр Максименко
4
Алексис Дуарте
6
Срджан Бабич
97
Даниил Денисов
18
Наиль Умяров
83
Жедсон Фернандеш
5
Эсекиэль Барко
68
Руслан Литвинов
43′
76′
2
Олег Рябчук
10
Маркиньос
71′
27
Игорь Дмитриев
35
Кристофер Мартинс
77′
91
Антон Заболотный
9
Манфред Угальде
77′
7
Пабло Солари
Зенит
16
Денис Адамов
31
Густаво Мантуан
3
Дуглас Сантос
43′
50′
8
Маркус Вендел
5
Вильмар Барриос
20
Педро
6
Ваня Дркушич
9
Сантос да Силва Жерсон
65′
17
Андрей Мостовой
30
Матео Кассьерра
46′
66
Роман Вега
77′
11
Луис Энрике
58′
32
Лусиано Гонду
28
Нуралы Алип
46′
7
Александр Соболев
Статистика
Спартак
Зенит
Желтые карточки
1
3
Удары (всего)
15
9
Удары в створ
6
4
Угловые
9
6
Фолы
14
10
Офсайды
5
0
Судейская бригада
Главный судья
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Боковой судья
Алексей Ширяев
(Россия, Ставрополь)
Боковой судья
Андрей Образко
(Россия, Ставрополь)
ВАР
Виталий Мешков
(Россия, Дмитров)
Ассистент ВАР
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти