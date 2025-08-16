Лютая развязка «Спартака» и «Зенита»! Соболев забил, а у Барко — драма с пенальти

Дерби двух столиц оправдало ожидания на 100%! «Спартак» с «Зенитом» забили четыре гола и подарили болельщикам всю гамму эмоций. Да ещё и потрясающую развязку в концовке.
«Зенит» вышел на этот матч с одним-единственным российским игроком в составе, причём им неожиданно стал вратарь Адамов. Латышонок присел на скамейку. Вписаться в лимит петербургская команда смогла благодаря натурализованному Дугласу Сантосу и Алипу — казахстанец заменил лидера обороны сине-бело-голубых Нино, который ещё не восстановился от травмы. У «Спартака» с первых минут сыграли четверо россиян. Главная перестановка была в линии атаки: Угальде вернулся в основу, а получивший повреждение Гарсия отсутствовал в заявке.
Дебют встречи показал, что команды Деяна Станковича и Сергея Семака максимально заряжены на победу — взаимный прессинг, множество единоборств и эмоций. Футболисты то и дело оказывались на газоне, но судья Чистяков старался не ломать игру свистками и не реагировать на каждое падение как на фол. Это шло на пользу шоу — разогнало игру. Красно-белые стремились использовать своё преимущество в ширине на флангах, где нагнетали латерали Денисов и особенно Маркиньос. Тем не менее в первые полчаса, если не брать эпизоды с голами, у «Спартака» и «Зенита» было минимум касаний в чужой штрафной.
Петербуржцы заработали пенальти на ровном месте. Случилось это благодаря рывку из глубины, грамотному открыванию и паса в штрафную от Жерсона. Новичок «Зенита» искал пасом партнёра, а нашёл — Маркиньоса. Однако дальше спартаковский бразилец сыграл неосторожно. Приняв мяч на грудь и пытаясь вынести его вторым касанием, Маркиньос ударил ногой Луиса Энрике. Просто не заметил, как подкрался зенитовский соотечественник. Железный 11-метровый, но его героем должен был стать спартаковец — Максименко. Голкипер потащил удар Кассьерры классным сейвом. Тем не менее красно-белые не смогли выбить мяч, вдобавок Жедсон помешал Максименко, и колумбийский нападающий сине-бело-голубых исправился на добивании.
«По пенальти вопросов вообще нет — правильное решение Чистякова, — прокомментировал для “Чемпионата” эпизод экс-судья РПЛ Игорь Федотов. — Это фол по неосторожности со стороны Маркиньоса. Бывает такое: из-за спины вылетает игрок нападения, а защитник не играет в мяч. Что касается пробития, тоже всё хорошо. Все игроки были за линией, никакого нарушения здесь не было. Гол засчитан верно».
Поведя в счёте, «Зенит», как любит при Семаке, отказался от прессинга и сел в позиционную оборону. Это было ошибкой. А «Спартак» надавил — и забил дважды за 20 минут! В эпизоде с первым голом красно-белые здорово вскрыли оборону «Зенита» по центру, где хавбеки гостей растерялись, а Мантуан бросил позицию. Барко забрал подбор, покатил на Маркиньоса, и тот реабилитировался за ошибку — технично положил мяч в девятку.
Адамов не казался уверенным в воротах — вскоре «Спартак» едва не забил после углового и ошибки голкипера на выходе. А на 38-й минуте хозяева ещё раз здорово порвали оборону «Зенита» между линий и использовали ширину в атаке. Теперь при помощи другого латераля — Денисова. В защите у сине-бело-голубых возник самый настоящий бардак: Алип оставил центр и выдернулся на Мартинса, но не заблокировал кросс, а Мантуан как раз в центре отпустил Жедсона. Португальский новичок «Спартака» пробил — редкий сейв Адамова оказался бесполезным, поскольку мяч всё-таки пересёк линию ворот. «Спартак» выиграл первый тайм, хотя уступил по ударам (3:7, в створ — 2:5), а перед перерывом не пропустил лишь благодаря очередному спасению от Максименко, который отнял у Мантуана красивый гол.
В перерыве Семак решил поменять «Зенит» тактически — сделал двойную замену: вместо Алипа вышел мастер кроссов Вега, а «бегунок» Кассьерра освободил свою позицию для «столба» Соболева. Это свидетельствовало о том, что экс-чемпион планировал задавить соперника кроссами. Однако на первых минутах второго тайма «Зенит», как казалось, подставил капитан Дуглас Сантос. «Русский бразилец» неудачно обработал мяч и в попытке вернуть его себе сфолил на вторую жёлтую карточку.
«Основания для второй жёлтой были, — объяснил Игорь Федотов. — Если исходить из статуса матча, то Чистяков, мягко говоря, погорячился. Дуглас Сантос опоздал, но наступ случился на носок игрока “Спартака”. Это решение арбитра в поле, он так увидел, поэтому предъявить, по сути, нечего. Возможно, пересмотрит потом и подумает, что поспешил. Для меня это не вторая жёлтая, если исходить из хода игры. Однако основания, опять же, были. Что мы увидели на повторе и что арбитр увидел на поле — это, скорее всего, две разные картины».
В большинстве «Спартак» создал несколько убойных моментов — «Зениту» откровенно везло. Барко со штрафного зарядил в штангу, Угальде проигрывал дуэли Адамову. Ничего не предвещало гола сине-бело-голубых на исходе часа матча, но он случился! Экс-спартаковец Соболев выступил в стиле Дзюбы — насолил своей бывшей команде. Александр создал гол, по сути, в одиночку. Забрал отскочивший мяч, ушёл от Дуарте с Бабичем и забил ударом в ближний нижний угол. Гол Соболев не праздновал. Наверное, у штаба Станковича будут вопросы к Максименко, вот только и Бабич выглядел на удивление мягкотелым для себя в этом эпизоде.
Ничья по такой игре для оставшегося вдесятером «Зенита» была равна победе. После этого команда Семака защищала свои 2:2, а «Спартак» атаковал всеми силами и из последних сил. Станкович выпустил уроженца Санкт-Петербурга Дмитриева и экс-зенитовца Заболотного. И какая же драма была в концовке! На 87-й минуте Чистяков назначил пенальти в спорном на первый взгляд эпизоде после единоборства Мантуана с Умяровым. Адамов, как и Максименко в моменте с 11-метровым Кассьерры, потащил — удар Барко. Более того, и добивание от аргентинца тоже! Но Жедсон всё-таки запихал мяч в ворота «Зенита». Впрочем, оказалось, что «Спартак» рано радовался. VAR, изучив момент, предложил рефери отменить гол, так как Барко совершил двойное касание, поскользнувшись при исполнении пенальти. Да-да, сработало то самое правило, которое помогло «Реалу» пройти «Атлетико» в плей-офф Лиги чемпионов.
«Что касается самого пенальти, здесь вопросов нет, это фол по неосторожности, — прокомментировал пенальти Федотов. — Теперь по тому, что было дальше. По новым рекомендациям, при двойном касании во время пенальти если мяч забит, то надо перебить. Если нет — то это свободный удар. В данном случае Барко, попавший себе мячом во вторую ногу, не забил, поэтому VAR и арбитры разобрались верно. Это считается нарушением при пробитии 11-метрового».
В результате этот огненный матч, в котором команда Станковича была ближе к победе, завершился ничьей при большом перевесе «Спартака» по ударам во втором тайме (12:2, в створ — 6:1).
Деян Станкович
Сергей Семак
Маркиньос
(Эсекиэль Барко)
18′
Жедсон Фернандеш
(Кристофер Мартинс)
38′
Матео Кассьерра
15′
Александр Соболев
63′
Эсекиэль Барко
88′
Матео Кассьерра
14′
98
Александр Максименко
4
Алексис Дуарте
6
Срджан Бабич
97
Даниил Денисов
18
Наиль Умяров
83
Жедсон Фернандеш
5
Эсекиэль Барко
68
Руслан Литвинов
43′
76′
2
Олег Рябчук
10
Маркиньос
70′
27
Игорь Дмитриев
35
Кристофер Мартинс
76′
91
Антон Заболотный
9
Манфред Угальде
76′
7
Пабло Солари
16
Денис Адамов
31
Густаво Мантуан
3
Дуглас Сантос
43′
50′
8
Маркус Вендел
5
Вильмар Барриос
20
Педро
6
Ваня Дркушич
9
Сантос да Силва Жерсон
64′
17
Андрей Мостовой
30
Матео Кассьерра
46′
66
Роман Вега
77′
11
Луис Энрике
58′
32
Лусиано Гонду
28
Нуралы Алип
46′
7
Александр Соболев
Главный судья
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Боковой судья
Алексей Ширяев
(Россия, Ставрополь)
Боковой судья
Андрей Образко
(Россия, Ставрополь)
ВАР
Виталий Мешков
(Россия, Дмитров)
Ассистент ВАР
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти