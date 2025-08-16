Лютая развязка «Спартака» и «Зенита»! Соболев забил, а у Барко — драма с пенальти

Ничья по такой игре для оставшегося вдесятером «Зенита» была равна победе. После этого команда Семака защищала свои 2:2, а «Спартак» атаковал всеми силами и из последних сил. Станкович выпустил уроженца Санкт-Петербурга Дмитриева и экс-зенитовца Заболотного. И какая же драма была в концовке! На 87-й минуте Чистяков назначил пенальти в спорном на первый взгляд эпизоде после единоборства Мантуана с Умяровым. Адамов, как и Максименко в моменте с 11-метровым Кассьерры, потащил — удар Барко. Более того, и добивание от аргентинца тоже! Но Жедсон всё-таки запихал мяч в ворота «Зенита». Впрочем, оказалось, что «Спартак» рано радовался. VAR, изучив момент, предложил рефери отменить гол, так как Барко совершил двойное касание, поскользнувшись при исполнении пенальти. Да-да, сработало то самое правило, которое помогло «Реалу» пройти «Атлетико» в плей-офф Лиги чемпионов.