Семак после матча со «Спартаком» заявил, что у него много вопросов к судьям

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил журналистам, что у него много вопросов к судейской бригаде матча его команды против московского «Спартака».
Встреча пятого тура чемпионата России в Москве в субботу завершилась со счетом 2:2. На 50-й минуте с поля за вторую желтую карточку был удален защитник «Зенита» Дуглас Сантос. В концовке главный арбитр матча Артем Чистяков назначил пенальти в ворота петербуржцев, но полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко допустил два касания при реализации.
«Много вопросов к судьям. В прошлом сезоне по относительно справедливой статистике не в нашу сторону было семь ошибок. В сторону “Краснодара” — плюс семь, в нашу — минус семь. Кому нужно удаление Сантоса? Не считаю, что было акцентированное действие. Я не согласен с красной. Пенальти неоднозначный», — сказал Семак после матча.
На 15-й минуте форвард «Зенита» Матео Кассьерра забил гол, добив мяч после нереализованного пенальти. Назначенный на 14-й минуте пенальти стал четвертым в текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) в пользу «сине-бело-голубых». Столько же 11-метровых ударов петербуржцы пробили за весь прошлый сезон.