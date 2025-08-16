Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
2-й тайм
Алавес
1
:
Леванте
0
Все коэффициенты
П1
1.25
X
5.30
П2
22.00
Футбол. Испания
2-й тайм
Валенсия
0
:
Реал Сосьедад
0
Все коэффициенты
П1
4.29
X
2.23
П2
3.40
Футбол. Франция
2-й тайм
Ницца
0
:
Тулуза
0
Все коэффициенты
П1
4.50
X
1.52
П2
7.50
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ахмат
3
:
Крылья Советов
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
0
:
Барселона
3
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Монако
3
:
Гавр
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вулверхэмптон
0
:
Манчестер Сити
4
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Арсенал
2
:
Енисей
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Чайка
1
:
Шинник
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ланс
0
:
Лион
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Сокол
1
:
Ротор
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Спартак
2
:
Зенит
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
1
:
Фулхэм
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Сандерленд
3
:
Вест Хэм
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Тоттенхэм Хотспур
3
:
Бернли
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Балтика
1
:
Локомотив
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Астон Вилла
0
:
Ньюкасл Юнайтед
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Уфа
0
:
Родина
0
П1
X
П2

Семак после матча со «Спартаком» заявил, что у него много вопросов к судьям

Семак остался недоволен судейством матча «Зенита» со «Спартаком».

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил журналистам, что у него много вопросов к судейской бригаде матча его команды против московского «Спартака».

Встреча пятого тура чемпионата России в Москве в субботу завершилась со счетом 2:2. На 50-й минуте с поля за вторую желтую карточку был удален защитник «Зенита» Дуглас Сантос. В концовке главный арбитр матча Артем Чистяков назначил пенальти в ворота петербуржцев, но полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко допустил два касания при реализации.

«Много вопросов к судьям. В прошлом сезоне по относительно справедливой статистике не в нашу сторону было семь ошибок. В сторону “Краснодара” — плюс семь, в нашу — минус семь. Кому нужно удаление Сантоса? Не считаю, что было акцентированное действие. Я не согласен с красной. Пенальти неоднозначный», — сказал Семак после матча.

На 15-й минуте форвард «Зенита» Матео Кассьерра забил гол, добив мяч после нереализованного пенальти. Назначенный на 14-й минуте пенальти стал четвертым в текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) в пользу «сине-бело-голубых». Столько же 11-метровых ударов петербуржцы пробили за весь прошлый сезон.